Radio Trinitas la ceas aniversar: 28 de ani de la prima transmisiune

Radio Trinitas aniversează vineri 28 de ani de la prima transmisiune, reprezentată de Denia Prohodului din Săptămâna Pătimirilor.

Emisia a fost realizată din turnul Mănăstirii ieșene Golia pe frecvenţa 92,7 Mhz. În prezent, radioul dispune de un studio central la Bucureşti şi trei locale la Iaşi, Sibiu şi Craiova.

Postul de radio al Patriarhiei Române a fost înfiinţat în anul 1996, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În data de 11 decembrie 2013, Radio Trinitas a primit Diploma de Excelenţă pentru Cultură din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Cum asculți Radio Trinitas

Radioul Patriarhiei Române poate ascultat atât în mod tradițional pe frecvențe radio, cât și online pe site-ul oficial sau pe aplicație.

Radio Trinitas emite pe 57 de frecvențe, cea mai recentă a fost deschisă în septembrie 2025 și deservește întreg județul Bistrița-Năsăud și parțial județele Mureș, Cluj și Alba.

Postul de radio a lansat în februarie asculta.radiotrinitas.ro, o aplicație web care oferă o experiență fluidă, rapidă și intuitivă direct din browserul de web al oricărui dispozitiv — telefon, tabletă sau calculator.

De asemenea, Trinitas poate fi ascultat și pe canalul Sundcloud, unde este disponibilă o arhivă a emisiunilor.

Ascultătorii Radioului Patriarhiei Române pot accesa frecvența acestuia prin satelit EUTELSAT 16A, disponibilă pentru Europa.

Foto credit: Ziarul Lumina