De acum poți asculta Radio Trinitas și în noua aplicație web compatibilă cu browserul oricărui dispozitiv

Radio Trinitas, postul de radio al Patriarhiei Române, a lansat asculta.radiotrinitas.ro, o aplicație web care oferă o experiență fluidă, rapidă și intuitivă direct din browserul de web al oricărui dispozitiv — telefon, tabletă sau calculator.

Gândită ca o aplicație modernă de tip Single-Page App (SPA) și Progressive Web App (PWA), aceasta vine în completarea aplicațiilor Radio Trinitas deja existente pentru sistemele de operare Android și iOS.

Creată cu atenție și dedicare pentru a aduce ascultătorii mai aproape de glasul credinței, al culturii și al cuvântului ziditor, noua aplicație oferă următoarele avantaje:

Ascultare live fără întreruperi — navighezi liber prin secțiunile aplicației în timp ce transmisiunea radio continuă, fără opriri sau reîncărcări de pagină

Interfață prietenoasă și accesibilă — design curat și intuitiv, adaptat pentru toate vârstele și toate tipurile de ecran, ca glasul rugăciunii și al emisiunilor să te însoțească oriunde te-ai afla.

Odată cu lansarea noii aplicații, devine disponibilă online și o adevărată comoară sonoră, transmit reprezentanții Radio Trinitas.

Este vorba despre câteva sute de interviuri audio cu pictorii implicați în realizarea mozaicului Catedralei Naționale — arhivă unică aflată în spatele remarcabilului volum „Icoane ale Împărăției Cerurilor: 40 de artiști despre mozaicul Catedralei Naționale”, lansat cu prilejul sfințirii sfântului lăcaș emblematic pentru Biserica și națiunea română.

Colecția de interviuri va fi dezvăluită treptat, pentru audiție și delectare, în secțiunea dedicată.

Foto credit: Freepik / Benzoix