Sf. Ioan Iacob a fost serbat în localitatea sa natală: Datoria noastră este să-i urmăm pilda vieții

„Datoria noastră este să-i urmăm pilda vieții și moștenirea pe care ne-a lăsat-o, să n-o ținem în biblioteci, ci să o facem vie prin viața noastră”, a îndemnat PS Varlaam Ploieșteanul miercuri la Mănăstirea Crăiniceni din localitatea Horodiștea, județul Botoșani.

Așezământul monahal, care îl are ocrotitor pe Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, se află în apropierea casei în care a trăit sfântul.

Cu ocazia hramului, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, împreună cu Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfântului prăznuit și să îi cunoască opera.

„Sfântul Ioan vorbește în cuvinte înflăcărate, deși n-a mai venit în țara lui natală niciodată după 1936. Însă a purtat-o în rugăciunile, în gândurile lui, și a închinat țării și poporului acestuia versuri de o afectivitate extraordinară”.

„Să-l pomenim în rugăciunile noastre, împreună cu ceilalți sfinți care au strălucit pe aceste meleaguri, și să dăm slavă Bunului Dumnezeu că acest județ, care se numea odinioară, vorba lui Mihail Sadoveanu, un județ al sărmanilor, astăzi poate fi numit un județ al sfinților”, a adăugat Preasfinția Sa.

Moment de binecuvântare

După Sfânta Liturghie, soborul de ierarhi a binecuvântat noua clădirea a așezământului monahal.

Cu această ocazie, maica stareță, stavrofora Mariami Tunza și arhimandritul Teodosie Pleșca, responsabil la început cu activitatea mănăstirii, au primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei” din partea Mitropolitului Teofan.

„Sfântul Ioan Iacob a înțeles că dreptatea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt sunt stările duhovnicești care îl fac plăcut pe om lui Dumnezeu și cinstit de oameni”, a spus IPS Teofan.

„Din poeziile lui răzbate această conștiință că el este străin și călător pe pământ și, deși a iubit mult țara de obârșie și a iubit mult Țara Sfântă, el aștepta Cetatea cea cu temelii puternice, adică Muntele Sion, Cetatea Dumnezeului celui Viu, Ierusalimul cel ceresc”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, luând în considerare sfințenia vieții Cuviosului Ioan Iacob, l-a trecut în rândul sfinților în anul 1992.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa