Un nou paraclis românesc din Italia și-a început activitatea liturgică: Este ocrotit de Sf. Ilie Lăcătușu

Noul paraclis din Pontedera–Fornacette, Italia, ocrotit de Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu, și-a început activitatea liturgică la finalul săptămânii trecute.

Evenimentul a debutat sâmbătă, cu săvârșirea slujbei Aghesmei, urmată de Vecernie. Duminică a fost oficiată, pentru prima dată, Sfânta Liturghie, precedată de Acatist și de pomenirea celor adormiți.

La ambele slujbe au participat numeroși credincioși din Pontedera, Fornacette și din localitățile învecinate, evidențiind nevoia românilor ortodocși din această parte a Toscanei de a avea un loc apropiat de rugăciune și de viață liturgică.

Slujirea noii comunități i-a fost încredințată părintelui Florentin Veziteu, care va coordona activitatea liturgică și pastoral-misionară a lăcașului de cult.

Reprezentanții comunității și-au exprimat recunoștința față de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, clericii români care au sprijinit organizarea comunității, precum și față de reprezentanții Bisericii Romano-Catolice locale care au pus la dispoziția credincioșilor români spațiul pentru noul paraclis.

Noul paraclis își propune să devină un centru al comunității, unde credincioșii să participe la sfintele slujbe și să păstreze legătura vie cu tradiția și spiritualitatea ortodoxă românească.

Foto credit: Episcopia Italiei