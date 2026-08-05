Programul slujirii ierarhilor de praznicul Schimbării la Față a Domnului

De praznicul Schimbării la Față a Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, la Mănăstirea Sita Buzăului, județul Covasna.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” – Cheile Turzii din localitatea Petreștii de Sus, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Mănăstirea Lainici din județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Ferendia, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Mănăstirea Sucevița, județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Schitul Icoana Nouă din judeţul Neamţ.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Runcu Leaota din județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” din localitatea Dobromir, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din localitatea Poșaga, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Tisa Silvestri din județul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Slănic din județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica Greacă „Schimbarea la Față” din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Mănăstirea Hodoș – Bodrog din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din orașul Băile Herculane, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea Izbuc, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Botiza, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji în Parohia Slobozia Mare din raionul Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Ecaterina” din Tătărăștii de Sus, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Biserica „Panaghia Agiassos” din Agiassos, insula Lesbos, Grecia.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Mănăstirea Voivodeni, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Alibunar, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Slatina, cu hramul „Schimbarea la Față” din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Cernica din județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față a Domnului” din localitatea Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Săraca din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Mănăstirea „Schimbarea la Față și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” de pe Muntele Ceahlău.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Capela „Adormirea Maicii Domnului” de la Birkenstein, Bavaria, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Schitul Mănăstioara-Udești al Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Mănăstirea Berzunți din județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul „Schimbarea la Față” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgureni, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, va sluji în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Christchurch, Noua Zeelandă.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro