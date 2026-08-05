Mitropolitul Antonie a vizitat o nouă biserică din Republica Moldova

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei, a vizitat pentru prima dată Biserica „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din orașul Cornești, Republica Moldova.

Mitropolitul Antonie a apreciat modul în care noua biserică îmbină formele tradiției ortodoxe cu o abordare arhitecturală contemporană. Biserica are o construcție neobizantină, cu forme sobre și proporții armonioase, oferind comunității un loc de rugăciune adaptat nevoilor pastorale de astăzi.

Mitropolitul Basarabiei s-a închinat în biserică și s-a rugat pentru preotul paroh, pentru ctitori, pentru binefăcători și pentru comunitatea din Cornești.

De asemenea, Mitropolitul Antonie a ținut un moment de reculegere la mormântul părintelui Vladimir Childescu, cel care a inițiat proiectul bisericii.

Construcția noii biserici din Cornești a debutat în anul 2022. Lucrările au fost începute de părintele Vladimir Childescu, iar după ce a trecut la Domnul, proiectul a fost dus mai departe de părintele Valentin Childescu.

Noua biserică din Cornești îl are ca ocrotitor pe Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare.

Foto credit: Mitropolia Basarabiei