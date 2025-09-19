Radio Trinitas emite pe o nouă frecvență: Deservește județele Bistrița-Năsăud, Mureș, Cluj și Alba

Radio Trinitas a început să emită de joi pe o nouă frecvență care deservește întreg județul Bistrița-Năsăud și parțial județele Mureș, Cluj și Alba.

Ascultătorii din această zonă pot seta aparatele de radio pe frecvența 93,4 Mhz pentru a asculta Radioul Patriarhiei Române.

Este a 57-a frecvență de emisie radio deținută de Radio Trinitas și a fost obținută la concursul organizat în luna iulie de Consiliul Național al Audiovizualului.

Frecvențele radio pe care poate fi ascultat Radio Trinitas sunt disponibile aici

Radio Trinitas

Radioul Patriarhiei Române a fost înfiinţat în anul 1996, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei.

În data de 11 decembrie 2013, Radio Trinitas a primit Diploma de Excelenţă pentru Cultură din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului.

Radio Trinitas poate fi ascultat live pe site, în aplicațiile pentru Android și iOS, dar și pe canalul de Soundcloud. Totodată, ascultătorii Radioului Patriarhiei Române pot accesa frecvența acestuia prin satelit EUTELSAT 16A, disponibilă pentru Europa.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu