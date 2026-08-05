Mitropolitul Hariton de Kananga, la hramul Seminarului de la Mănăstirea Neamț: Sfinții ne adună

„Sfinții ne adună astăzi. Am venit astăzi să sărbătorim un sfânt, pe Sfântul Ioan Iacob, care a fost și el om, însă ochii lui căutau mereu spre Dumnezeu”, a subliniat miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Kananga din Biserica Alexandriei și a Întregii Africi, la hramul Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț.

Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord.

La slujbă au participat elevi seminariști, profesori și credincioși sosiți din toate colțurile țării și din străinătate.

Să nu ne temem

Mitropolitul de Kanaga a subliniat că sfinții sunt cei care îi adună pe credincioși în jurul lui Hristos și îi cheamă la o viață trăită în apropierea de Dumnezeu, prin biruirea fricii.

„Sfântul Ioan Iacob a alungat frica, iar Dumnezeu S-a apropiat de dânsul. Din acest motiv îl sărbătorim astăzi: ca să ne îndemne să devenim și noi sfinți”.

Înaltpreasfințitul Părinte Hariton i-a îndemnat pe credincioși să îi ia pe sfinți drept exemplu: „Dacă îi sărbătorim fără ca acest lucru să ne miște și pe noi, atunci pierdem tot. Să citim viața sfântului, să ne regăsim pe noi înșine în ea, să facem ceea ce a făcut și el și să ne spunem că trebuie să devenim și noi asemenea lui”.

La final, Preasfințitul Părinte Macarie a evidențiat bucuria comuniunii în jurul Sfântului Cuvios Ioan Iacob și a îndemnat credincioșii să privească la exemplul de jertfelnicie și statornicie al sfântului.

„Sfântul Cuvios Ioan Iacob, care s-a nevoit departe de țară, se bucură că ne-am adunat de pretutindeni pentru a aduce slavă Preasfintei și de viață făcătoarei Treimi, fiindcă toți sfinții se bucură atunci când suntem cu Domnul și întru Domnul, așa cum au fost și ei”.

Seminarul Teologic „Veniamin Costachi”

Părintele profesor Viorel Laiu, directorul școlii, a adresat un cuvânt de mulțumire tuturor celor care au participat la sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul, ocrotitorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamț.

Lăcașul de cult al instituției de învățământ a fost sfințit în anul 1997 de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului.

Pictura interioară a fost sfințită de Părintele Patriarh Daniel, în anul 2009, iar cea exterioară – care a făcut ca biserica seminarului să fie numită „Voronețul nemțean” – a fost sfințită în anul 2015 de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Foto credit: Doxologia / Pr. Silviu Cluci