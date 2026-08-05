Icoana Maicii Domnului de la Hadâmbu va fi dusă în pelerinaj la o Parohie din Vaslui

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași va fi dusă joi în pelerinaj la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Municipiul Vaslui, unde va rămâne spre închinare până sâmbătă.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va întâmpina icoana la ora 18:00 și va oficia slujba Paraclisului Maicii Domnului.

Vineri, programul va începe la ora 07:00 cu Sfânta Liturghie. Spovedania va avea loc de la ora 08:30, iar seara vor fi oficiate Paraclisul Maicii Domnului, de la ora 17:00, și Taina Sfântului Maslu, de la ora 18:00.

Sâmbătă, 8 august, Sfânta Liturghie va fi oficiată de la ora 07:30. Credincioșii se vor putea spovedi de la ora 09:30. Ultima slujbă din program va fi Paraclisul Maicii Domnului, oficiat sâmbătă de la ora 14:00. După această slujbă, icoana va fi dusă la Mănăstirea Hadâmbu.

Delegația care însoțește icoana de la Mănăstirea Hadâmbu este condusă de arhim. Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monahal.

Icoana făcătoare de minuni

Icoana Maicii Domnului de la Hadâmbu a fost pictată în 1938 de preotul Octavian Zmău și este considerată o copie a icoanei „Axion Estin” de la Mănăstirea Protaton din Sfântul Munte Athos.

După închiderea schitului în perioada comunistă, icoana a fost păstrată într-o ladă. Ea a fost reașezată spre închinare în biserica mănăstirii în 1990, iar doi ani mai târziu, de Bobotează, din ochii Maicii Domnului a început să curgă mir.

Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Vaslui