PS Varlaam Ploieșteanul a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române

PS Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a prezentat trei noi volume dedicate Centenarului Patriarhiei Române, în cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, desfășurată marți în Aula „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei.

Pelerin în România

Primul volum prezentat a fost „Pelerin în România. Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic”, apărut în trei ediții – română, greacă și engleză – la Editura Cuvântul Vieții a Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Lucrarea este realizată de arhimandriții Nectarie Șofelea, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, și Policarp Chițulescu, consilier patriarhal și directorul Bibliotecii Sfântului Sinod. Acest volum oferă o amplă retrospectivă a celor 13 vizite efectuate în România de Sanctitatea Sa Bartolomeu I între anii 1987 și 2018.

Volumul este prefațat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și evocă legăturile strânse dintre Patriarhia Română și Patriarhia Ecumenică, ambele întemeiate pe mărturia apostolică a Sfântului Apostol Andrei.

Lucrarea a fost tradusă în limba greacă de Ion Marian Croitoru și în limba engleză de arhimandritul Augustin Coman, consilier patriarhal coordonator la Sectorul relații externe al Administrației Patriarhale.

Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că volumul reprezintă „act de cinstire adus Patriarhiei Ecumenice și întâi stătătorului acesteia”, evocând totodată „legăturile îndelungate și pline de căldură dintre Biserica Ortodoxă Română și Patriarhia Ecumenică”.

Ierarhul a afirmat că „fiecare vizită a Sanctității Sale în România reprezintă o pagină scrisă cu litere de aur în istoria Bisericii Ortodoxe Române”.

Cuvânt de mulțumire

După prezentarea volumului, Sanctitatea Sa Bartolomeu I a adresat un cuvânt de mulțumire, exprimându-și emoția și recunoștința față de Părintele Patriarh Daniel și Biserica Ortodoxă Română:

„Ne-ați rezervat multe surprize în aceste zile între care se numără și acest volum dedicat special mie”.

„Dacă atunci când am ajuns aici am aflat că au fost 11 vizitele pe care le-am făcut în România și pe care nu le numărasem, iată că de data aceasta am aflat că sunt 13 și, cu siguranță, s-au referit la cele două vizite făcute în calitate de Mitropolit de Filadelfia”, a adăugat Sanctitatea Sa.

Patriarhii României: Evocări omagiale

Cel de-al doilea volum prezentat a fost „Patriarhii României. 100 de ani – Evocări omagiale”, apărut la Editura Basilica a Patriarhiei Române. Lucrarea oferă o amplă retrospectivă dedicată celor șase patriarhi ai României: Miron Cristea, Nicodim, Iustinian, Iustin, Teoctist și Daniel.

Coordonat de un comitet editorial alcătuit din PS Paisie Sinaitul și PS Timotei Prahoveanul, volumul cuprinde evocări semnate de ierarhi, profesori, academicieni și personalități publice.

Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că imaginile incluse în volum au „o valoare documentară cu totul excepțională”, evidențiind „rolul foarte important al Bisericii în viața națională și bunele relații dintre stat și Biserică, dintre Patriarhie și tronul țării, Guvern, legislativ, armată, precum și cu Academia Română și universitățile din țară”.

Unitate Națională și Demnitate Eclezială

Cea de-a treia lucrare prezentată a fost „Unitate Națională și Demnitate Eclezială. Patriarhia Română – 100 de ani de activitate în viața poporului român”, coordonată de arhimandritul Policarp Chițulescu și părintele Sorin Vasile Tancău, consilier patriarhal.

Volumul, prefațat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu studiul „Patriarhia Română – Istorie și Actualitate (1925–2025)”, oferă o perspectivă amplă asupra istoriei Patriarhiei Române și a rolului acesteia în viața spirituală, socială și culturală a poporului român.

Lucrarea reunește medalioane biografice ale celor șase patriarhi, texte omagiale și o colecție de fotografii de arhivă provenite din perioada interbelică și din deceniile postbelice.

PS Varlaam Ploieșteanul a arătat că lucrarea „are un conținut iconografic și mai bogat decât volumul precedent” și conține „fotografii de o valoare documentară inestimabilă”.

Catapeteasma sufletului românesc

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sintetizat cele trei volume, comparându-le cu „registre de pictură zugrăvite pe catapeteasma sufletului românesc”, evocând legătura simbolică dintre aceste apariții editoriale și sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Patriarhul Ecumenic este prezent în România în perioada 24-28 octombrie 2025, unde a participat la manifestări celebratorii care au inclus sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale.

Foto credit: Ziarul Lumina