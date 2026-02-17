Prima conferință națională a preoților din spitalele de psihiatrie: Împreună pentru vindecarea omului, trup și suflet

Prima conferință națională a preoților de caritate din spitalele de psihiatrie se desfășoară în aceste zile la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina. În cadrul evenimentului s-a subliniat importanța colaborării dintre medici și slujitorii Bisericii pentru vindecarea pacienților „trup, minte și suflet”.

Manifestarea a debutat marți dimineața cu săvârșirea Sfintei Liturghii în biserica Spitalului de Psihiatrie Voila. Preoții participanți au slujit împreună, deschizând astfel lucrările conferinței într-un cadru liturgic și de comuniune.

Ulterior, slujitorii din spitalele de psihiatrie s-au reunit în prima sesiune de lucru, dedicată prezentărilor și dialogului privind rolul preotului în pastorația persoanelor cu afecțiuni psihice.

Colaborarea între medicină și duhovnicie

În cuvântul de bun-venit, managerul spitalului, dr. Irina Minescu, a subliniat importanța abordării integrale a persoanei umane în actul terapeutic.

„Nu putem trata, nu putem aborda ființa umană decât în ansamblul trup, minte și suflet. Și atunci nu putem fără să avem grijă de sufletul nostru și orice demers mi se pare imposibil dacă nu avem această perspectivă”.

Medicul a evidențiat și sprijinul concret pe care slujitorii Bisericii îl oferă pacienților în procesul de vindecare: „Prezența dumneavoastră în mijlocul nostru ne ajută în acest demers al vindecării, al recuperării și reabilitării”.

Totodată, a arătat că rolul preoților completează actul medical, oferind pacienților sprijin sufletesc și nădejde.

„Tratamentul nu înseamnă doar medicament și protocol, înseamnă ascultare, înseamnă răbdare, înseamnă înțelegere și mai ales speranță, iar dumneavoastră aduceți exact această dimensiune a speranței”.

Importanța colaborării naționale

Părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al bisericii Spitalului Obregia din Capitală, a vorbit despre necesitatea colaborării dintre slujitorii Bisericii și cadrele medicale: „Cred că e important să ne dăm mâna unii cu ceilalți, să reușim să îi ajutăm pe pacienți și ajutându-i, ne ajutăm și pe noi înșine”.

Preotul a subliniat și importanța cuvântului duhovnicesc în sprijinirea celor aflați în suferință: „Știți foarte bine cât de mult contează uneori cuvântul preotului în a-l susține pe bolnav să-și urmeze tratamentul”.

„Este foarte important ca noi, preoții de psihiatrie, să încercăm să realizăm o rețea a solidarității la nivelul întregii Patriarhii”, a subliniat părintele cu privire la întărirea colaborării între preoții din spitalele de psihiatrie din țară.

Părintele Ciprian Ioniță, Consilier patriarhal coordonator la Sectorul social-filantropic din Administrația Patriarhală, a evidențiat caracterul de început al acestui demers la nivel național: „Sper ca această primă întâlnire să fie un imbold și pentru ceilalți colegi ai dumneavoastră din țară”.

Rolul Bisericii în terapie

Conferința va continua cu o prezentare susținută de părintele Florin-Ciprian Petre, intitulată „Depresia între suferință psihologică și căutare spirituală. Rolul preotului în lanțul terapeutic”. Totodată, vor avea loc discuții tematice despre rolul slujitorului Bisericii în echipa terapeutică.

Sunt avute în vedere, între altele, inițiative comune precum realizarea unei cărți de rugăciuni pentru bolile psihice. De asemenea, organizarea unor întâlniri periodice de formare și dezvoltarea unei rețele de sprijin între preoții care slujesc în aceste unități medicale sunt pe agendă.

Sesiunea de închidere va avea loc miercuri, atunci când se vor centraliza cele mai importante aspecte discutate în cadrul conferinței.

Vezi și:

Foto credit: Radio Trinitas / Doru-Georgian Mihalache