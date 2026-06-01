Coordonatorii Centrului de Presă Basilica despre misiunea jurnalistului creștin: Urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu

Coordonatorii departamentelor Centrului de Presă Basilica au transmis, pentru Basilica.ro, mesaje cu prilejul sărbătorii Sfintei Treimi, hramul instituției media a Patriarhiei Române.

Responsabilitatea transmiterii adevărului

Coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi, a arătat că sărbătoarea hramului reprezintă un moment de reflecție asupra activității desfășurate în spațiul mediatic.

„Celebrarea hramului Centrului de Presă Basilica este un prilej de bucurie și comuniune, dar și unul de reflecție profundă asupra misiunii mediatice întreprinse”.

„Acest moment oferă ocazia de a reafirma responsabilitatea transmiterii adevărului, a cultivării dialogului și a promovării valorilor creștine într-un spațiu mediatic care continuă să se dezvolte accelerat în contextul noilor descoperiri tehnologice”, a spus pr. Adrian Agachi.

Misiunea jurnalistului creștin

Directorul Agenției de știri Basilica, arhid. Nicolae Iftimiu, a evidențiat semnificația patronajului spiritual sub care funcționează Centrul de Presă Basilica.

„Puține instituții se pot bucura de un patronaj mai înalt decât cel al lui Dumnezeu Însuși. În timp ce multe organizații sunt ocrotite de un sfânt sau poartă moștenirea și numele unei personalități istorice, Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române funcționează cu binecuvântarea și sub protecția Preasfintei Treimi — Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt”.

„Sfânta Treime reprezintă modelul prim excelenta al comuniunii de iubire desăvârșite. Sărbătoarea de astăzi este, pentru toți cei care lucrează în presa bisericească, un prilej de reînnoire a conștiinței profesionale”.

„Misiunea jurnalistului creștin nu se reduce la informare, ci are ca obiectiv central proslăvirea lui Dumnezeu prin mediatizarea fidelă și responsabilă a lucrării Bisericii în societate”, a spus directorul Agenției de știri Basilica.

Arhidiaconul Nicolae Iftimiu a adresat și un îndemn celor care urmăresc activitatea instituțiilor media bisericești: „Aș utiliza acest prilej și pentru a-i îndemna pe toți cei ce solicită și doresc, cu bună credință, un jurnalism profesionist și o comunicare adecvată din partea Bisericii să nu evite să se roage pentru Centrul de Presă Basilica și pentru toți cei ce îl compun”.

O voce luminoasă în spațiul public

Părintele Ștefan Sfarghie, directorul Publicațiilor Lumina, a evidențiat rolul cotidianului Patriarhiei Române în viața Bisericii și a societății: „Reprezintă o prezenţă luminoasă şi constantă în viaţa Bisericii şi a societăţii româneşti”.

Totodată, clericul a subliniat că publicația „îşi împlineşte misiunea de a informa corect, de a forma conştiinţe şi de a inspira speranţă”.

„Ne reafirmăm angajamentul de a păstra standarde înalte, de a cultiva discernământul și de a promova demnitatea persoanei, pentru ca Ziarul Lumina să rămână și de acum înainte o voce clară, caldă și credibilă în spațiul public românesc”, a evidențiat părintele director.

Aproprierea oamenilor de Dumnezeu

Directorul Trinitas TV, arhid. Gheorghe-Cristian Popa, a subliniat că activitatea desfășurată în cadrul instituțiilor media ale Patriarhiei Române reprezintă mai mult decât o profesie.

„Această zi ne reînnoiește convingerea că activitatea desfășurată prin televiziune, radio, agenția de știri, publicațiile și platformele digitale ale Patriarhiei Române este mai mult decât o profesie: este o responsabilitate și o chemare de a mărturisi valorile Evangheliei în societatea contemporană”.

„Misiunea comunicării bisericești nu se rezumă la transmiterea informației, ci urmărește apropierea oamenilor de Dumnezeu, cultivarea adevărului, a speranței și a comuniunii”, a adăugat directorul Trinitas TV.

Fără comuniune nu există comunicare

Părintele Teodor Gradinaciuc, directorul Radio Trinitas, a evidențiat dimensiunea spirituală a sărbătorii hramului: „Sărbătoarea Sfintei Treimi este sărbătoarea comuniunii desăvârșite, iar noi știm că fără comuniune nu poate exista, cu adevărat, comunicarea eficientă”.

„Pentru Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, ziua de astăzi este, în primul rând, o zi de împreună rugăciune”.

Preotul a evidențiat grija Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru Centrul de Presă Basilica: „Este o grijă pe care o simțim permanent și care ne arată că aveți încredere în noi și că ne iubiți, că aveți dragoste față de noi”.

Vezi și:

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu