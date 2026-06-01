Doi angajați ai Agenției de presă Basilica au fost distinși pentru merite deosebite

Fotoreporterul Mircea Florescu și editorul de știri Alexandru Boboc, lucrători ai Agenției de presă Basilica a Patriarhiei Române, au fost distinși de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel cu Ordinul „Sf. Ier. Antim Ivireanul” pentru mireni.

Distincțiile le-au fost înmânate luni, în cadrul unei ceremonii festive prilejuite de sărbătoarea patronală a Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române – pus sub ocrotirea Sfintei Treimi.

Ordinul „Sf. Ier. Antim Ivireanul” se acordă pentru activitate deosebită în apărarea și slujirea dreptei credințe, precum și în promovarea culturii și artei creștine.

Mircea Florescu și Raluca Ene, distinsă anul trecut cu Ordinul Crucea „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, au contribuit semnificativ la elevarea standardului fotografic al Agenției de știri a Patriarhiei.

Ordin patriarhal pentru fotograful Agenției de știri Basilica

În plus, cei doi fotografi au organizat împreună expoziții de fotografie și colaborează cu Ioana Cacso, editorul de social media, la fluxul de materiale catehetice grafice realizate în limbile română și engleză pe rețelele sociale ale agenției.

„În activitatea mea ca fotograf al Agenției de știri Basilica, am simțit mereu că eforturile mele sunt susținute și apreciate, iar acest lucru m-a motivat să dau tot ce am mai bun, să surprind momentele cu atenție și respect, și să contribui cu pasiune la misiunea Agenției de știri Basilica”, a declarat fotoreporterul Mircea Florescu.

„Îmi exprim cu sinceritate și căldură recunoștința față de Părintele Patriarh Daniel și Părintele Director, Arhid. Nicolae Iftimiu, pentru sprijinul constant și încurajarea generoasă pe care mi le-au oferit. Această susținere a fost esențială în dezvoltarea mea profesională și umană și în realizarea cu devotament a responsabilităților asumate.”

Distincție pentru sprijin și implicare

Alexandru Boboc este îndrăgit în redacție pentru implicarea și sprijinul oferite tuturor. S-a implicat în organizarea echipei de editori în absența editorului-șef și a coordonat fluxul de știri în timpul evenimentelor bisericești majore. Și-a dovedit fidelitatea față de instituție inclusiv în contexte dificile.

O altă responsabilitate pe care o are în echipă este selectarea informațiilor, editarea grafică și trimiterea săptămânală a newsletterului cultural al Agenției de știri Basilica, unul dintre puținele de acest fel din România.

„Sunt recunoscător Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru acordarea acestui ordin, care îmi dă curaj și mă responsabilizează în desfășurarea activității. Astfel de momente aduc celui care le trăiește nu doar o confirmare a muncii depuse, ci și un impuls de curaj pentru continuarea eforturilor”, a declarat Alexandru Boboc.

„Mă bucură faptul că am primit Ordinul Sf. Antim Ivireanul, sub ocrotirea căruia îmi voi așeza de astăzi înainte activitatea la agenție. Nădăjduiesc ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să urmez Sfântului Antim atât în lucrarea pe care o desfășor, cât și în curajul mărturisirii credinței.”

În cadrul ceremoniei festive, care s-a desfășurat la Palatul Patriarhiei după Liturghia și Te Deum-ul de la Catedrala Patriarhală, alți 14 angajați ai Centrului de Presă Basilica au primit ordine și distincții.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu (deschidere articol)