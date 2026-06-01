PS Varlaam Ploieșteanul: Toate lucrările Bisericii sunt săvârșite prin harul Duhului Sfânt în numele Preasfintei Treimi

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat luni Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde a subliniat că toate lucrările Bisericii sunt săvârșite prin harul Duhului Sfânt în numele Preasfintei Treimi.

Ierarhul a evidențiat conlucrarea Persoanelor Sfinte Treimi, evidențiind că lucrarea lor nu a fost niciodată separată.

„Duhul Sfânt nu lucrează despărțit de Tatăl și de Fiul, ci lucrarea aceasta de sfințire a lumii este o lucrare ca și zidirea ei, ca și mântuirea ei, o lucrare colectivă a tuturor persoanelor Sfintei Treimi”.

Această împreună-lucrare se vede în toate Tainele și ierurgiile Bisericii, în orice act de binecuvântare și de sfințire a vieții noastre, care se face prin harul Sfântului Duh în numele Preasfintei Treimi.

Unirea cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a explicat că prin Sfânta Euharistie omul se unește cu Dumnezeu.

„Forma suprema, în viața noastră pământească, de unire cu Dumnezeu este Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie, care este Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos”.

Ierarhul a evidențiat că la momentul epiclezei, preotul se roagă lui Dumnezeu-Tatăl să Îl trimită pe Duhul Sfânt să prefacă darurile în Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

„Lucrarea aceasta de comunicare a lui Hristos, nu numai a cuvântului și a harului Său, ci chiar a Trupului și Sângelui Său prin Sfânta Euharistie, este o lucrare a Duhului Sfânt, dar care este trimis de către Tatăl ca să prefacă pâinea și vinul în Trupul și Sângele lui Hristos”, a explicat Preasfinția Sa.

Mica Doxologie

Episcopul vicar patriarhal a arătat că în viața liturgică se folosește foarte des o mică doxologie: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

„Este o doxologie sau o cântare de slavă a celor trei persoane ale Preasfintei Treimi, iar ultimele cuvinte: Și acum și pururea și în vecii vecilor! arată că cel cu inimă curată și cu credință nestrămutată care aduce slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh aici pe pământ, el este chemat la viața veșnică ca și în Împărăția cea netrecătoare să aducă slavă celor trei persoane ale Preasfintei Treimi”.

„Ne aflăm în această perioadă a Duhului Sfânt, a sfințirii. Duhul Sfânt are această dorință, acest dor neostoit de a ne sfinți viața, de a ne face mai creștini din zi în zi, de a ne ajuta ca să ia chip Hristos în ființa noastră, în trupul nostru”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Hramul Centrului de presă Basilica

Centrul de presă Basilica al Patriarhiei Române este pus sub ocrotirea Sfintei Treimi, astfel că la finalul Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te Deum.

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, care este și coordonatorul Centrului de presă Basilica, a prezentat activitatea componentelor Centrului de presă al Patriarhiei Române.

„Cultivă relațiile dintre spiritualitate și cultură, dintre credință și știință, promovează activitățile tinerilor creștini din țara noastră, contribuie la prevenția anumitor boli prin emisiunile dedicate îngrijirii sănătății ascultătorilor și privitorilor radio-ului și televiziunii noastre”.

„Un scop esențial este de a promova multele activități pe care Biserica le desfășoară în plan pastoral, misionar, educativ, dar mai ales în plan filantropic, caritativ”, a adăugat Preasfinția Sa.

În continuare, a avut loc un moment festiv în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei, unde ostenitorii Centrului de Presă s-au întâlnit cu Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene