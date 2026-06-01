Sărbătoarea Rusaliilor la Iași: Mitropolitul Teofan a slujit împreună cu un ierarh estonian

De sărbătoarea Rusaliilor, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a slujit la Catedrala Mitropolitană din Iași împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Olkinuora de Haapsalu, Episcop vicar al Mitropoliei de Tallinn, Biserica Ortodoxă a Estoniei – Patriarhia Ecumenică.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat importanța lucrării Duhului Sfânt în viața credincioșilor.

„Adumbrirea Duhului Sfânt, împărtășirea de Duhul Sfânt și dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale, esențiale, stări duhovnicești ale creștinului adevărat”, a spus Mitropolitul Moșdovei și Bucovinei.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan a explicat că această lucrare se manifestă prin „legătura cu Sfânta Biserică”, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin „dobândirea răbdării și a mângâierii din Scripturi”, dar și prin „rugăciune curată și continuă, cugetare smerită, duh de pocăință și dragoste pentru toți și pentru toate”.

Cincizecimea în viața Bisericii

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora a evidențiat importanța sărbătorii Cincizecimii, arătând că fiecare creștin este chemat să urmeze exemplul Sfinților Apostoli.

„Mesajul esențial al Cincizecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin”, a subliniat ierarhul estonian.

Preasfinția Sa a adăugat că misiunea începe prin rugăciune și prin mărturisirea credinței în viața de zi cu zi: „Dacă Îl cunosc pe Hristos și dacă am focul dragostei pentru El în inima mea, pot, prin dragostea față de ceilalți, să-i ajut și pe ceilalți creștini”.

Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora a amintit că viața creștină este una a comuniunii, nu a izolării, afirmând că „în rai nu mergem singuri și nu devenim cetățeni ai raiului de unii singuri, ci ca un singur trup al lui Hristos”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan l-a hirotonit pe Ștefan Cojocariu în treapta de diacon.

Foto credit: Doxologia / Oana Nechifor