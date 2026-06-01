IPS Nifon, despre copii: Sunt mărturie a binecuvântării revărsate de Dumnezeu asupra lumii

„Copiii sunt mărturie a binecuvântării revărsate de Dumnezeu asupra lumii, reînnoind în inimile noastre conștiința măreției darului vieții”, a subliniat luni Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Înaltpreasfinția Sa a subliniat valoarea copilăriei și responsabilitatea pe care familia, Biserica și societatea o au față de noile generații.

„Slujitori ai Bisericii, părinți, profesori și responsabili ai comunităților și ai lumii noastre, cu toții avem datoria de a sprijini educația și viața copiilor, protejându-i de orice abuz, lipsuri, nevoi, manipulare, exploatare și sărăcie, oferindu-le ocrotire și călăuzire”.

„În privirile lor pline de încântarea descoperirii frumuseții creației dumnezeiești, regăsim prospețimea credinței, curăția inimii și puterea de a reînnoi necontenit viața și speranța noastră”, a mai spus Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Pildă de curăție sufletească

În continuare, IPS Nifon a evidențiat rolul esențial al familiei și al Bisericii în educarea tinerelor generații, „având ca temelie valorile Evangheliei lui Hristos – izvor de demnitate, libertate și responsabilitate”.

„Biserica și familia sunt instituții privilegiate în a oferi copiilor certe repere morale și existențiale, precum și acel magnific tezaur de credință și de cultură care a modelat fundamental civilizația noastră”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Să izbucnească în viețile voastre bucuria păcii și a comuniunii, încrederea și grija față de semenii noștri, dar și rodnicia valorilor creștine ce au luminat parcursul istoric al înaintașilor noștri – comoară de mult preț”.

Arhiepiscopul Târgoviștei a explicat că cei mici sunt „primăvara Bisericii și a lumii noastre” și o sursă de speranță pentru întreaga lume: „Veți reuși să transformați societatea de astăzi și s-o vindecați de tot ceea ce îi întunecă frumusețea și-i strică armonia”.

„Îi mulțumim Părintelui ceresc pentru voi toți, fiii și fiicele comunității noastre, adevărate raze de lumină ce reflectă bucurie, încredere și speranță în întunericul lumii, rugându-L să vă dăruiască sănătate, ajutor, pace și spor în tot lucrul cel bun, spre a crește în înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Nifon.

Foto credit: Arhiepiscopia Târgoviștei