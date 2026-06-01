Săptămâna în imagini: 25 – 31 mai 2026

Imagini emoționante din lumea ortodoxă din Duminica Rusaliilor, sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, și săptămâna premergătoare, în articolul nostru în imagini din perioada 25 – 31 mai 2026.

Fotografiile surprind momente de rugăciune, credință și comuniune spirituală, reflectând frumusețea tradițiilor ortodoxe și bucuria unei sărbători de mare însemnătate pentru creștini.

Un nou apus de soare peste Mănăstirea Dintr-un Lemn din județul Vâlcea, 25 mai 2026. Foto credit: Mănăstirea Dintr-un Lemn.
Duminica Rusaliilor la Catedrala din Sofia, 31 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Bulgariei
Joc de lumini și umbre la icoana Sf. Proroc Moise. Foto credit: Basilica.ro / Ierod. Nicolae Iftimiu
Curcubeu la Mănăstirea Podmalinsko. Foto credit: Podmalinsko Monastery
Patriarhul Serbiei binecuvintează un copil. Foto credit: Instagram / misionarskadelatnost
Un camion imprimat cu icoana Sfântului Paisie Aghioritul. Foto credit: Mihail Huncă
Catedrala Națională văzută de pe terasa MNAC. Foto credit: Instagram / A Bîrsan
Moșii de Vară la Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul, Londra, 30 mai 2026. Foto credit: Cristina Zaharescu
Cimitirul Mănăstirii Cernica si biserica Sf. Lazăr, 30 mai 2026. Foto credit: Magdalena Boboc
Peste 2000 de tineri din județul Satu Mare au umplut cu glasul lor spațiul din fața Catedralei Ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”, cântând Pricesne şi laude închinate Domnului. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Duminica Rusaliilor – Vecernia plecării genunchilor, la Paraclisul Catedralei Naționale, 31 mai 2026. Foto credit: Sabin Simota
În tihnă după Sfânta Împărtășire, 31 masi 2026. Foto credit: Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni Cimitir Mediaș.
Mănăstirea Putna la ceas de rugăciune. Foto credit: Petre Maria
Un bunic de 89 de ani sărbătorit la Praznicul Cincizecimii la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni Cimitir Mediaș, jud. Sibiu. Foto credit: Ovidiu Tătar
PS Macarie al Europei de Nord a botezat șapte tineri convertiți la ortodoxie, 31 mai 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Mii de credincioși clujeni au participat în Duminica Cincizecimii, 31 mai 2026, la tradiționala Procesiune de Rusalii, desfășurată prin centrul municipiului Cluj-Napoca. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
PS Teofil Trotușanul a slujit la hramul Paroh „Pogorârea Sf. Duh” din cartierul Șerbănești al municipiului Bacău, 31 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Un diacon însoțit de fiica sa la Procesiunea de Rusalii din Cluj-Napoca. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Duminica Pogorârii Sfântului Duh sărbătorită la Ierusalim, 31 mai 2026. Foto credit: Patriarhia Ierusalimului
Episcopul Maramureșului alături de un copil în Duminica Rusaliilor, 31 mai 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Binecuvântarea ramurilor de tei la Caterala Arhiepiscopală din Roman, 31 mai 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Cercetașii Maramureșului au participat la procesiunea de Rusalii din Baia Mare, 31 mai 2026. Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului
Izvorul Sf. Ap. Andrei, mănăstirea Dervent, județul Constanța. Foto credit: Protos. Sofronie Bobaru
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul binecuvântând credincioșii la Catedrala Patriarhală, 31 mai 2026. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Ai fotografii pentru Săptămâna în imagini?

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.

Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

