„Duhovnicul are nevoie să distingă o tulburare mentală de o dereglare spirituală”, a spus pr. Justin Mihoc, într-un interviu pentru proiectul Hristocentric, subliniind nevoia dialogului între teologie și psihologie în societatea contemporană.

Părintele Justin Mihoc este parohul comunității românești din Durham din Nordul Angliei. De asemenea, este lector la Facultatea de Teologie a Universității din Durham, dar și psihoterapeut.

Dialog imposibil de evitat

În interviul acordat proiectului Hristocentric, părintele Justin Mihoc a explicat că dialogul dintre teologie și psihologie nu este unul opțional.

„Un dialog dintre cele două domenii nu este numai necesar, ci imposibil de evitat în societatea noastră contemporană”.

Din experiența sa pastorală și terapeutică, părintele a subliniat că separarea strictă între dimensiunea duhovnicească și cea psihologică poate conduce la abordări greșite: „Cineva care are nevoie de ajutor duhovnicesc ar putea fi tratat doar fiziologic, ceea ce ar fi greșit”.

În același timp, părintele a atras atenția că „bolile psihice și tulburările afective nu pot fi tratate doar cu sfaturi duhovnicești”. Prin urmare, este necesară o lucrare comună, adaptată fiecărei persoane.

Tinerii își găsesc locul în Biserică

Referindu-se la realitatea diasporei românești, pr. Justin Mihoc a arătat că Ortodoxia din Marea Britanie traversează o perioadă de intensă dinamizare: „Ortodoxia britanică trece printr-o perioadă foarte vie, foarte efervescentă”, în care tot mai mulți tineri își găsesc locul în Biserică, fără a respinge însă aportul științei sau al psihologiei.

În acest context multicultural, părintele a subliniat că pastorația rămâne centrată pe persoană, nu pe etichete culturale.

„Atât în postura de duhovnic, cât și în cea de psihoterapeut, obiectivul meu este să ascult persoana din fața mea. Identitatea omului cu care vorbesc este unică, chiar dacă se înscrie într-un tipar cultural oarecare”.

Diversitatea comunităților ortodoxe din Marea Britanie este văzută ca o bogăție, nu ca un obstacol, întrucât „sfințenia este aceeași, fiindcă își are aceeași sursă”. Mărturia părintelui Justin Mihoc completează perspectiva despre interesul crescut al Generației Z pentru credința creștină în Marea Britanie, potrivit datelor raportului Bible Society.

Sursa mântuirii și a cunoașterii

Despre viitorul proiectului Hristocentric, părintele Justin Mihoc și-a exprimat speranța ca acesta să devină un spațiu real de întâlnire: „Nu îmi pot imagina un dialog abstract între două discipline, ci mai degrabă un punct de întâlnire al celor implicați în procesul pastoral și terapeutic”.

„Sper din tot sufletul ca acest proiect, după cum indică și numele său, să rămână centrat pe Hristos, El fiind sursa mântuirii și a cunoașterii”, a adăugat pr. Justin Mihoc.

Părintele a evidențiat și rolul rugăciunii în viața omului de astăzi: „Rugăciunea ne ține departe de autosuficiență, ne reamintește de nevoia pe care o avem de a ne înțelege, atât pe noi înșine, cât și pe cei din jur, ne îmbie spre căutarea lui Dumnezeu – acea tendință de autoactualizare de care vorbește psihologia contemporană”.

Interviul a fost realizat în cadrul proiectului Hristocentric de părintele Florin-Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al bisericii Spitalului Obregia. Versiunea completă este disponibilă aici.

Vezi și:

Foto credit: Facebook / Orthodox Parish of St Cuthbert and St Bede