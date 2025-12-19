Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca

Rezultatele studiului Hristocentric au fost prezentate în premieră public joi în Aula Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB).

Studiul reprezintă cea mai amplă cercetare realizată până în prezent în România pe această temă, fiind realizat pe un eșantion de peste 1.000 de participanți – preoți din țară și diaspora, psihologi, psihoterapeuți, medici psihiatri și neurologi, precum și asistenți sociali.

Cercetarea, de tip mixt, calitativ și cantitativ, a analizat percepțiile, nevoile, dificultățile și oportunitățile colaborării dintre cele două domenii.

Evenimentul, intitulat „Terapie pentru minte și suflet. Premisele unei împreună-lucrări”, a fost organizat de Comunitatea Hristocentric și s-a desfășurat în format hibrid, cu participare fizică și online, reunind clerici, cadre universitare și specialiști în domeniul sănătății mintale.

Colaborare între duhovnicie și psihologie

Manifestarea a avut loc în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care a subliniat importanța părintelui duhovnicesc și a unei colaborări responsabile între slujirea pastorală și profesioniștii din domeniul sănătății mintale.

Mitropolitul Andrei a pornit de la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: „Căci de ați avea zeci de mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți” (I Corinteni 4, 15), evidențiind rolul paternității duhovnicești în vindecarea persoanei.

În cadrul întâlnirii, profesorul Adrian Opre, decan al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UBB, membru fondator și director științific al Proiectului Hristocentric, a prezentat rezultatele cercetării „Îmbunătățirea colaborării între preoți și specialiști în sănătate mintală: premisele unei autentice împreună-lucrări”.

Terapia sufletului

Potrivit concluziilor prezentate, există un interes real pentru dezvoltarea unei colaborări structurate, fundamentate pe o antropologie creștină comună, care să permită o abordare integrală a persoanei – suflet, minte și trup.

De asemenea, a fost subliniată necesitatea creării unui cadru instituțional de formare comună și a utilizării unor metodologii compatibile între pastorație și științele sănătății mintale.

În cadrul evenimentului, profesorul Adrian Opre a prezentat și volumul „Terapia sufletului – Din convorbirile Părintelui Stareț Efrem Vatopedinul cu psihologi, medici psihiatri și neurologi români”, apărut la Editura Doxologia, ediție îngrijită de Mănăstirea Vatoped din Sfântul Munte Athos. Cartea a fost oferită în dar tuturor participanților.

Dialog aplicat

Întâlnirea a fost moderată de părintele Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, care a evidențiat importanța dialogului interdisciplinar dintre teologie și științele psihologice.

Alocuțiuni au mai susținut Andreea-Simona Cîntărețu, psihoterapeut, psiholog clinician, director executiv și membru fondator al Proiectului Hristocentric, precum și Alexandra Nadane, președinte al Asociației pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei, fondator al Centrelor ROUA și membru fondator Hristocentric.

Rezultatele studiului au fost anunțate prima dată în cadrul Conferinței Naționale Hristocentric, care a avut loc în data de 6 octombrie. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj la acel moment, subliniind importanța colaborării între preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim