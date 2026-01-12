Generația Z și întoarcerea la creștinism: Creștere de la 4% la 16% a participării tinerilor britanici la viața religioasă

Interesul pentru creștinism este în creștere în rândul tinerilor din Marea Britanie, arată datele unui raport al Bible Society. Participarea tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani la viața religioasă a crescut de patru ori în ultimii șase ani.

Raportul subliniază că acest interes crescut este vizibil mai ales în rândul tinerilor proveniți din medii predominant seculare, pentru care explorarea credinței creștine reprezintă o experiență nouă.

Documentul mai arată că cei care participă regulat la viața religioasă sunt mai puțin predispuși la depresie și anxietate, iar peste 60% dintre tinerii care merg des la biserică sunt activi și în viața comunității.

Numărul de Biblii cumpărate s-a dublat

Această evoluție se reflectă și în cumpărarea Sfintei Scripturi. Conform unei analize realizate de Societatea pentru Promovarea Cunoașterii Creștine (SPCK Group) și citată de The Guardian, vânzările de Biblii în Marea Britanie au atins în 2025 cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor statistice.

Comparativ cu anul 2019, vânzările au crescut cu 134%. Studiul se bazează pe datele furnizate de Nielsen BookScan, serviciu internațional de monitorizare a vânzărilor de carte.

Sam Richardson, directorul executiv al SPCK Group, a declarat pentru The Guardian că aceste date indică o schimbare de perspectivă în rândul tinerilor: „Dacă înainte, gestul de revoltă era să fii ateu și să urmezi figuri precum Richard Dawkins și așa-numitul nou ateism, astăzi lucrurile par să se fi inversat”.

„Pentru generația următoare este mai interesant să fii creștin. Tinerii sunt deschiși să exploreze credința, în loc să o respingă automat”, a evidențiat directorul SPCK Group.

Rolul rețelelor sociale

Potrivit aceleiași surse, rețelele sociale au contribuit la această schimbare, oferind tinerilor acces direct la mărturii personale despre parcursuri spirituale, într-un mod mai informal și mai accesibil decât în trecut.

The Guardian notează, de asemenea, că tendințe similare se observă și în Statele Unite ale Americii, unde vânzările de Biblii au atins în 2025 un nivel record pentru ultimii 21 de ani, sugerând o evoluție mai largă a interesului pentru credință în rândul Generației Z din spațiul occidental.

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