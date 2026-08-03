Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Patriarhul Daniel: Numai Hristos salvează Biserica rugătoare aflată în mijlocul mării învolburate a istoriei

„Numai Hristos salvează Biserica rugătoare când ea se află în mijlocul mării învolburate a istoriei și în întunericul vremurilor potrivnice luminii Evangheliei mântuirii”, a subliniat Patriarhul Daniel duminică, în cuvântul de învățătură despre Evanghelia Potolirii furtunii.

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A început Pelerinajul Sfinților Nemțeni: Aproximativ 200 de tineri străbat sute de kilometri

110 tineri ieșeni au pornit vineri în Pelerinajul Sfinților Nemțeni, spre Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț, pentru a participa la slujbele închinate sfinților nemțeni.

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Arhiereul vicar al Australiei și Noii Zeelande prezentat la Melbourne: Împreună înnoim lucrarea, a spus Episcopul Mihail

Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande l-a prezentat credincioșilor duminică pe primul arhiereu vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Ierarhii au slujit împreună la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de la Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

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Rămâi conectat la cel mai mare eveniment de tineret din Biserica Ortodoxă Română: ITO 2026 pe Facebook și Instagram

Au fost lansate paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – ITO 2026, platforme prin intermediul cărora vor fi prezentate informații despre programul evenimentului, imagini de la pregătiri și noutăți pentru participanți.

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Materic digital: Sfintele lunii august

Matericul digital al lunii august aduce în prim-plan chipurile unor sfinte a căror credință, jertfelnicie și statornicie au rămas repere pentru generații de creștini.

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