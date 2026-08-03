Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii.
Patriarhul Daniel: Numai Hristos salvează Biserica rugătoare aflată în mijlocul mării învolburate a istoriei
„Numai Hristos salvează Biserica rugătoare când ea se află în mijlocul mării învolburate a istoriei și în întunericul vremurilor potrivnice luminii Evangheliei mântuirii”, a subliniat Patriarhul Daniel duminică, în cuvântul de învățătură despre Evanghelia Potolirii furtunii.
A început Pelerinajul Sfinților Nemțeni: Aproximativ 200 de tineri străbat sute de kilometri
110 tineri ieșeni au pornit vineri în Pelerinajul Sfinților Nemțeni, spre Mănăstirea Ceahlău din județul Neamț, pentru a participa la slujbele închinate sfinților nemțeni.
Arhiereul vicar al Australiei și Noii Zeelande prezentat la Melbourne: Împreună înnoim lucrarea, a spus Episcopul Mihail
Episcopul Mihail al Australiei și Noii Zeelande l-a prezentat credincioșilor duminică pe primul arhiereu vicar al eparhiei, Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific. Ierarhii au slujit împreună la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” de la Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.
Rămâi conectat la cel mai mare eveniment de tineret din Biserica Ortodoxă Română: ITO 2026 pe Facebook și Instagram
Au fost lansate paginile oficiale de Facebook și Instagram ale Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocși – ITO 2026, platforme prin intermediul cărora vor fi prezentate informații despre programul evenimentului, imagini de la pregătiri și noutăți pentru participanți.
Materic digital: Sfintele lunii august
Matericul digital al lunii august aduce în prim-plan chipurile unor sfinte a căror credință, jertfelnicie și statornicie au rămas repere pentru generații de creștini.