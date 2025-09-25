PS Benedict: Dialogul dintre psihoterapeut și preot este de maximă utilitate dacă se bazează pe antropologia biblică

„Dialogul dintre un psihoterapeut și un preot al Bisericii este de maximă utilitate, cu condiția ca premisele antropologice să fie comune, de origine biblică”, afirmă Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, într-un interviu realizat de Părintele Florin-Ciprian Petre pentru proiectul Hristocentric, care promovează abordarea integrativă, psiho-duhovnicească a sănătății mentale.

„În tradiția veche filocalică se vorbește despre trei stadii ale urcușului spiritual: trupesc, cu referire la asceza exterioară, sufletesc, care vizează disciplina minții, mai ales, și cel duhovnicesc, în care lucrarea Harului este cea preponderentă”, amintește ierarhul.

„Cea de-a doua etapă cuprinde lucrarea de curățire a minții și, de aici, efectele emoționale ale acesteia. În termeni generici, dar inexacți, uneori se vorbește despre crize spirituale sau de experiențe spirituale dar, de fapt, acestea se pot asocia, mai degrabă, etapei sufletești, intermediare.”

„Aici se vădesc rolul Psihologiei, dar și șansa Teologiei de a apela la această nouă știință care poate să aducă un plus de înțelegere și soluții corespunzătoare pentru probleme specifice, dar și mai multă claritate pentru stări numite impropriu spirituale, mai degrabă, de tip emoțional”, explică Preasfinția Sa.

Psihologie și duhovnicie

Ierarhul afirmă că teologii și oamenii Bisericii trebuie să accepte că Psihologia poate aduce un plus de înțelegere a omului în epoca actuală.

„Însă, în același timp, este nevoie de înțelegere și din partea Psihologiei vizavi de ceea ce se întâmplă în plus în Taina Spovedaniei: lucrarea Harului care vindecă răni, iartă poveri și imprimă curaj”, subliniază Preasfinția Sa.

„Stările sufletești sunt ameliorate în psihoterapie, însă vindecarea ne este dată prin apel la lucrarea Harului, ca iertare, asumare și îndreptare. Atâta timp cât cele două își respectă limitele și pornesc de la premise comune, antropologice și teologice, pot funcționa împreună într-un tandem cu roade.”

În această ordine de idei, întâlnirea dintre reprezentanții celor două domenii este un pas necesar și esențial, afirmă Preasfințitul Părinte Benedict.

„Avem nevoie unii de ceilalți, de vreme ce problemele de natură emoțională sunt atât de variate – dar și resursele sunt pe măsură. Socotesc că trăim într-un veac de maximă dezvoltare a științei Psihologiei, deodată cu o stare de fragilizare emoțională a omului.”

„În același timp, susținem mult și o pregătire în zona Psihologiei a preoților, pentru o mai bună înțelegere a realității, pentru o intervenție mai completă în diverse situații, dar și pentru nevoia unei deschideri către resurse noi și necesare abordării integrale a celor în nevoie”, afirmă Episcopul Sălajului.

„Se cere, din capul locului, observarea modului în care Dumnezeu ne pune alături prin daruri, slujiri și lucrări variate, adică competențe diferite. Însă toate, la un loc, puse în slujba omului.”

„Se întâmplă la timpul prezent o dezvoltare fără precedent a acestor științe socio-umane. Tocmai de aceea, perspectiva contemporană este una integrativă, pentru o mai bună înțelegere a complexității structurii și funcționării omului”, adaugă ierarhul.

„Altădată, aceste științe se străduiau cu încăpățânare să își dovedească autosuficiența, însă acum perspectiva este mai degrabă de colaborare.”

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, este un susținător al proiectului Hristocentric, în cadrul căruia a susținut și un curs duhovnicesc destinat psihiatrilor, psihologilor și psihoterapeuților.

Pr. dr. Florin-Ciprian Petre este preot slujitor la Capela Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, lector asociat la Facultatea de Limbi și Literaturi străine, în cadrul Masteratului de Studii Religioase, și realizator al emisiunii „Evanghelie și viață” de la Radio Trinitas.

Despre Hristocentric

Proiectul Hristocentric își propune atât integrarea principiilor creștin-ortodoxe în practica psihoterapeutică, cât și formarea unei înțelegeri psihologice a proceselor sufletești de către preoți. În acest scop, au fost realizate interviuri și au fost organizate numeroase cursuri și întâlniri ale specialiștilor în sănătate mintală cu duhovnici și teologi ortodocși.

În 6 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, va avea loc prima Conferință Națională Hristocentric, unde va fi prezentată cercetarea la nivel național cu tema „Îmbunătățirea colaborării între preoți și specialiștii în sănătate mintală: premisele unei autentice împreună-lucrări”.

Activitatea din proiect și cercetarea realizată constituie bazele pentru înființarea unei asociații profesionale care să promoveze colaborarea preoților cu specialiștii în sănătate mintală, a declarat prof. univ. dr. Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca și unul dintre membrii fondatori Hristocentric.

Sursa foto: Hristocentric