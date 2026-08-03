Copiii din Maramureș sunt invitați la Tabăra de Vară și de Religie de la Săcel

Copiii din Maramureș sunt invitați la Tabăra de Vară și de Religie, organizată în perioada 4-6 august, în localitatea maramureșeană Săcel.

Evenimentul va avea loc între orele 08:30 și 12:30, la Centrul Social-Cultural „Iustinian Arhiepiscopul” al Parohiei Săcel I, și se va desfășura cu prilejul sărbătorii Sfântului Ioan Iacob Hozevitul.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a insitituției de învățământ, acțiunea își propune „să ofere copiilor din comunitate și din zonele învecinate un spațiu de recreere, educație spirituală și dezvoltare personală, consolidând în același timp legătura dintre școală, biserică și comunitate”.

Inițiativa aparține profesorului de religie Dănuț Iuga, care, împreună cu echipa Școlii Gimnaziale Săcel și partenerii instituționali, dorește să continue tradiția taberelor de religie desfășurate în zonă și să ofere copiilor o experiență educativă și duhovnicească în perioada vacanței de vară.

„Nădăjduim ca această activitate să rămână în sufletele tuturor celor care au participat și să constituie un imbold și, de ce nu, un exemplu de bune practici”, au transmis organizatorii.

Tabăra este organizată de Școala Gimnazială Săcel, în parteneriat cu cele trei parohii din localitate, Protopopiatul Vișeu, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, autoritățile locale și alte instituții partenere.

Foto credit: Magnific