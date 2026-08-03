Mitropolitul Teofan a resfințit lăcașul de cult din Rădeni: Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru existența acestei biserici

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a resfințit duminică biserica Parohiei Rădeni, din județul Neamț. „Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru existența acestei biserici”, i-a îndemnat Înaltpreasfinția Sa pe credincioși.

Mitropolitul Teofan a arătat că viața creștinului autentic se întemeiază pe participarea la Sfânta Liturghie, pe citirea Sfintei Scripturi și pe rugăciune.

„Creștinul adevărat, care călătorește împreună cu Hristos în Biserica Lui, este un creștin care se mărturisește și participă cel puțin o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie. În Sfânta Liturghie, prin care noi oferim viața noastră lui Dumnezeu, cu necazurile, cu bunele și relele noastre, Dumnezeu ni Se dă, în schimb, pe Sine, în Trupul și Sângele Său”.

De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a spus că un creștin adevărat este cel „care are Sfânta Scriptură în inima lui, în mintea lui, în casa lui și în fața sa, căci Scriptura nu este un simplu cuvânt. Spune Sfântul Apostol Pavel că este adeverire, este putere, este încredințare în Duhul Sfânt, este prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în viața lumii”.

Suntem zidirea lui Dumnezeu

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a subliniat că rugăciunea trebuie să însoțească întreaga viață a creștinului, „care are o viață de rugăciune dimineața, seara, înainte și după masă, iar în timpul zilei, cu gândul cât mai des la Dumnezeu. Pentru că, așa cum avem nevoie de aer, așa cum avem nevoie de soare și de apă, așa avem nevoie de legătura noastră cu Dumnezeu”.

„Să simțim și noi că suntem zidirea lui Dumnezeu, că suntem ogorul lui Dumnezeu, că suntem înrădăcinați în Dumnezeu”, a spus IPS Teofan.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan i-a acordat părintelui paroh Andrei-George Stan distincția „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv”, în semn de prețuire pentru coordonarea lucrărilor de consolidare și înfrumusețare a bisericii. Totodată, persoanele care au sprijinit restaurarea lăcașului de cult au primit ordine și distincții de vrednicie.

Părintele paroh a mulțumit tuturor celor care au contribuit la restaurarea bisericii, evidențiind sprijinul enoriașilor, al binefăcătorilor și al autorităților locale. Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susținut de grupul de copii al parohiei.

Lucrări desfășurate în ultimii nouă ani

Construcția Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Serghie” din Rădeni a fost începută de colonelul Sergiu Candiano și a fost finalizată în anul 1916 de Administrația Casei Școalelor. Între anii 2017 și 2026, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare.

Au fost refăcute instalațiile electrică și termică, pardoseala a fost placată cu marmură, a fost recondiționată catapeteasma, au fost restaurate Sfânta Masă și proscomidiarul, iar mobilierul bisericii a fost înlocuit. La exterior au fost realizate lucrări de drenaj, a fost schimbată șarpanta și învelitoarea, au fost restaurate turlele și fațadele și a fost montat un sistem de iluminat arhitectural.

Lucrările au fost coordonate de părintele Andrei-George Stan, cu sprijinul Consiliului și Comitetului parohial, al autorităților locale și județene, precum și prin contribuția credincioșilor și a binefăcătorilor parohiei.

Foto credit: Doxologia.ro / Mihail Vrăjitoru