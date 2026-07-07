Peste 170 de voluntari au participat la prima sesiune de formare pentru ITO 2026

Peste 170 de voluntari au participat luni, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, la prima sesiune de formare pentru Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO) 2026.

Aceasta a fost organizată de Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române și Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor și a reunit, alături de voluntari, membri ai organizațiilor de tineret și formatori.

Entuziasm și bucurie

Gabriel Negescu, inspector eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evidențiat entuziasmul participanților și interesul ridicat pentru eveniment.

„A fost o primă sesiune plină de entuziasm și de bucurie. Ne-am văzut cu tineri cu care am lucrat acum câteva luni la sfințirea picturii Catedralei Naționale, iar acum ne întoarcem cu mai mult entuziasm să pregătim cel mai mare eveniment dedicat tinerilor din Biserica Ortodoxă Română”.

Inspectorul eparhial a subliniat că ITO 2026 este așteptat atât de tinerii din țară, cât și de cei din diaspora.

„Putem spune că este un eveniment care creează foarte multă motivație, atât în rândul tinerilor, cât și în rândul preoților, pentru că, văzând atât entuziasmul tinerilor de la noi din Arhiepiscopie, cât și al tinerilor cu care am început deja să interacționăm din celelalte eparhii, din diaspora, cât și din Bisericile surori, vedem că acest eveniment este foarte așteptat”, a afirmat Gabriel Negescu pentru Trinitas TV.

Formare practică

În această perioadă, opt formatori coordonează pregătirea celor peste 500 de voluntari. Prima sesiune a fost dedicată comunicării și coordonării, fiecare participant urmând să îndeplinească un rol bine definit în timpul întâlnirii internaționale.

Oana Moșoiu, formator și lector universitar în domeniul științelor educației la Universitatea din București, a explicat că programul este unul aplicat și urmărește pregătirea voluntarilor pentru situațiile concrete pe care le vor întâlni în timpul evenimentului.

„Toată formarea este foarte practică și aplicativă, ca, de pe urma exercițiilor, prin reflecție, prin evaluare, să putem scoate acele elemente de principii sau forme, tipuri de comunicare și să discutăm un pic cum aceste lucruri au loc și au impact și se vor întâmpla în timpul ITO”.

„Adică tot ceea ce facem este legat de cum vom folosi asta în cadrul evenimentului, de ce se întâmplă acolo, de care noi avem nevoie să fim conștienți acum, ca să putem preveni, să putem cuprinde toate detaliile, pentru a ne coordona eficient”, a explicat formatorul.

O poveste care dăinuiește în timp

Sebastian Tureac, președintele Asociației Studenților Teologi Ortodocși (ASTO), a afirmat că evenimentul va rămâne o experiență de neuitat pentru participanți și voluntari.

„ITO reprezintă o poveste care dăinuiește în timp și o poveste care rămâne în amintirea tuturor celor care au participat, atât ca participanți, cât și ca voluntari. Așadar, ne bucurăm că ne putem implica aici într-un număr foarte mare”.

„E clar că ne așteptăm să găsim oameni noi, să primim povești noi în amintirile noastre, la rândul nostru să oferim ceva din amintirile și din experiența noastră, să ne bucurăm de aceste momente, să ne dăm seama că aceste momente ale tinereții trebuie să le apreciem la maxim”, a adăugat Sebastian Tureac.

Sesiunile de formare vor continua în zilele următoare la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. Totodată, organizatorii lucrează la aplicația oficială a ITO 2026, la site-ul și paginile de socializare ale evenimentului, precum și la imnul Întâlnirii Internaționale a Tineretului Ortodox.

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Foto credit: Tineri în acțiune / Hristofor Cimpoieșu