Peste 140.000 de pelerini au trecut prin altarul Catedralei Naționale, unde au fost așezate și moaștele Sf. Dimitrie cel Nou

Peste 140.000 de persoane s-au închinat până vineri dimineață în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, unde sunt așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, alături de cele ale Sf. Andrei. Programul de închinare va continua neîntrerupt până miercuri, 5 noiembrie.

Conform tradiției Bisericii Ortodoxe Române, după sfințirea unui lăcaș de cult, toți credincioșii – bărbați și femei – primesc binecuvântarea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar.

Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională rămâne deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare.

Arhiepiscopia Bucureștilor a creat un link la care pot fi urmărite lungimea rândului și timpul de așteptare actualizate în timp real. Accesează linkul aici.

Citește și:

Ioan-Aurel Pop, Academia Română: A doua Biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume merita demult o catedrală pe măsură

Cum a fost văzută sfințirea picturii Catedralei Naționale în presa internațională

Radu Burnete, consilier prezidențial: Nu Catedrala Națională e motivul pentru care nu avem spitale sau autostrăzi

Remus Pricopie: Catedrala Națională nu este un monument al triumfului, ci unul al răbdării și reconcilierii

PS Sofian Brașoveanul: Catedrala Națională, un simbol și o ancoră pentru poporul român

E bucuria oricărui român, o dorință de un secol și jumătate: Gânduri de la închinătorii în altarul Catedralei Naționale

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene