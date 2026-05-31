Ultimele pregătiri pentru proclamarea locală a Sf. Filofteia și Elisabeta de la Pasărea: Recomandările autorităților

Reprezentanții Bisericii, ai autorităților locale și ai instituțiilor responsabile de ordine și siguranță publică s-au reunit vineri la Mănăstirea Pasărea din județul Ilfov pentru a pregăti proclamarea locală a Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta.

Ședința de organizare a fost prezidată de prefectul județului Ilfov, Simona Neculae, care a explicat că întâlnirea a avut ca obiectiv coordonarea instituțiilor implicate în gestionarea fluxului de pelerini și în menținerea ordinii publice.

„Întâlnirea de astăzi a avut un caracter tehnic și a reunit toate instituțiile responsabile de menținere a ordinii și siguranței publice cu prilejul evenimentelor religioase organizate în perioada 4-5 iunie”.

„Scopul acestei întâlniri a fost stabilirea măsurilor necesare pentru prevenirea eventualelor incidente, având în vedere numărul mare de pelerini așteptați la acest important eveniment religios”, a declarat prefectul județului Ilfov pentru Ziarul Lumina.

Recomandări pentru pelerini

Locotenent-colonelul Andrei Mihălcescu, șeful Serviciului de Ordine Publică al Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov, a adresat câteva recomandări celor care vor participa la sărbătoarea de la Mănăstirea Pasărea.

„Pentru a evita busculadele și aglomerările, îi rugăm să respecte indicațiile forțelor de ordine. Cei care se deplasează în familie, cu minori sau copii mici, trebuie să-i supravegheze permanent, să aibă grijă de bunurile personale și să se asigure că au suficiente lichide, deoarece sunt posibile formarea unor rânduri și prelungirea activității pe durata nopții”, a declarat reprezentantul Jandarmeriei.

La rândul său, Claudiu-Valeriu Crăciun, prim-adjunct al inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov, a precizat că instituția va asigura atât măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, cât și asistență medicală de urgență.

„Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii București-Ilfov a alocat resurse și va face parte din dispozitivul de securitate și ordine publică, asigurând personal și autospeciale pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat”.

Programul proclamării locale

Programul manifestărilor a fost prezentat de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Patriarhiei Române.

„Evenimentele prilejuite de proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Elisabeta și Filofteia de la Pasărea vor începe în ziua de joi, când se va face seara slujba Privegherii. În ziua următoare, se vor face Ceasurile, urmate de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarhi invitați de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. La finalul slujbei se va oficia proclamarea locală a celor două sfinte ocrotitoare ale obștii monahale”.

Pentru sprijinirea organizării vor fi implicați și voluntari coordonați de Patriarhia Română.

„Pentru acest eveniment, vom organiza grupuri de voluntari formate din câte 50 de persoane, începând cu data de 4 iunie. Aceștia se vor schimba la intervale orare stabilite, pentru a răspunde tuturor necesităților credincioșilor prezenți”, a explicat Mihai Paraschiv, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional.

Credincioșii sunt invitați la Mănăstirea Pasărea

Stavrofora Mihaela Costache, stareța Mănăstirii Pasărea, a adresat o invitație credincioșilor de a participa la acest moment deosebit din viața așezământului monahal.

„Îi așteptăm cu mare bucurie duhovnicească pe toți pelerinii din București și din împrejurimi, pe toți monahii și monahiile care au cunoscut-o mai ales pe Sfânta Cuvioasă Elisabeta. Să aducem, în primul rând, slavă lui Dumnezeu pentru această mare binecuvântare oferită de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”.

„Cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Elisabeta vor reprezenta un odor de mare preț, întrucât aceasta este foarte iubită de întregul cin monahal, de ierarhia bisericească și de numeroși credincioși, dintre care foarte mulți au cunoscut-o personal și au simțit ajutorul rugăciunilor sale”, a adăugat maica stareță.

