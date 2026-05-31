Ziua românilor de pretutindeni 2026: Rolul Bisericii în sprijinirea familiilor din afara țării

Ziua Românilor de Pretutindeni este serbată în ultima duminică din luna mai. Această sărbătoare a fost instituită în anul 2015.

Inițial, înainte de anul 2014, Ziua Românilor de Pretutindeni a fost marcată la data de 30 noiembrie, concomitent cu sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României, potrivit Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007.

Schimbarea datei de sărbătorire a venit la cererea comunităților de români din diaspora.

Această lege reprezintă cadrul legal de reglementare a drepturilor persoanelor care își asumă în mod liber identitatea culturală română – persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc, din afara granițelor României, conform Agerpres.

Sprijinul Bisericii pentru familiile din afara țării

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a evidențiat rolul pe care îl are Biserica în susținerea și promovarea vieții de familie a românilor din diaspora, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni.

„Trăim într-o vreme în care instituția familiei, atât în țară, cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în Biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă”.

„Activitatea pastorală, liturgică, filantropică şi culturală a Bisericii Ortodoxe Române în diaspora promovează unitatea familiei, limba română, credinţa creştină şi cultura română în dialog cu valorile spirituale ale ţărilor în care locuiesc românii”, a subliniat Preafericirea Sa.

Duminica Migranților Români

În 2009, Patriarhia Română a instituit „Duminica Migranţilor Români”, celebrată în Biserică în prima duminică de după sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Ziua este marcată încă din 2006 în Mitropolia Moldovei și Bucovinei, la iniţiativa Părintelui Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

