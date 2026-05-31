PS Timotei Prahoveanul la Catedrala Patriarhală de Rusalii: Sfântul Duh poate vindeca rănile care par a fi de nevindecat

„Duhul Sfânt poate vindeca rănile, chiar și cele grele, care par în ochii noștri și în ochii altora a fi de nevindecat”, a afirmat duminică Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh.

Preasfinția Sa a explicat contextul istoric și duhovnicesc al sărbătorii Cincizecimii, amintind că făgăduința făcută de Mântuitorul ucenicilor înainte de Pătimirile Sale s-a împlinit prin Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor.

Atitudinea Apostolilor s-a schimbat

Ierarhul a arătat că venirea Duhului Sfânt a schimbat radical viața Apostolilor, care au primit puterea de a mărturisi Evanghelia înaintea mulțimilor adunate la Ierusalim.

„Nu doar acest lucru s-a întâmplat, ci și atitudinea apostolilor s-a schimbat. Dacă citim cu atenție în cuvintele Sfintelor Evanghelii, vom descoperi că ei erau fricoși în zilele Învierii. De această dată, însă, atitudinea lor a fost alta, ceea ce vorbește despre lucrarea Duhului”.

Preasfințitul Părinte Timotei a subliniat că sărbătoarea Rusaliilor reprezintă și momentul de început al Bisericii, „fiind la fel de veche ca și Biserica, pentru că atunci, în ziua Cincizecimii, Biserica a fost consacrată prin pogorârea Duhului Sfânt”.

Ierarhul a arătat că lucrarea Duhului Sfânt continuă neîntrerupt în viața Bisericii.

„Duhul Sfânt este prezent în Biserică prin Sfânta Liturghie și prin Sfintele Taine. Duhul Sfânt umple Biserica. Origen și părinții de început ai Bisericii ne spun că Biserica este plină de Preasfânta Treime și de lucrarea Duhului Sfânt”.

Îngenuncherea inimii

Referindu-se la rugăciunile speciale ale Vecerniei plecării genunchilor, săvârșită în Duminica Rusaliilor, PS Timotei Prahoveanul a spus că „îngenunchem pentru prima dată după cele 50 de zile de la Praznicul Învierii Domnului”.

„În alcătuirea părinților imnografi ni se vorbește despre această îngenunchere. În alte scrieri ni se recomandă îngenuncherea inimii mai mult decât a genunchilor slăbănogi ai noștri”.

„Adică inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi mai mult decât plecarea genunchilor”, a subliniat Preasfinția Sa.

Pocăință și speranță

Ierarhul a stăruit asupra unei cereri din prima rugăciune a plecării genunchilor, pe care a numit-o una dintre cele mai frumoase formulări ale tradiției liturgice ortodoxe.

De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că rugăciunile Rusaliilor sunt străbătute de tema pocăinței și a nădejdii în milostivirea lui Dumnezeu.

„Să nu uităm acest îndemn pe care îl aflăm în rugăciunea întâi a plecării genunchilor din această duminică: Ajută-ne ca înainte de a ne întoarce în pământ, să ne întoarcem la Tine”, i-a îndemnat ierarhul pe credincioși la finalul predicii.

De asemenea, în timpul Sfintei Liturghii, s-a citit mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia Zilei Românilor de Pretutindeni. Mesajul poate fi citit integral aici. Credincioșii au primit la finalul slujbei, la baldachinul Catedralei Patriarhale, frunze de tei și de nuc.

