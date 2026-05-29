PS Macarie a publicat o nouă carte pentru copii: Explică pe înțelesul lor Înălțarea Domnului și Pogorârea Sf. Duh

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, a publicat recent, la Editura Felicitas a eparhiei, o nouă carte pentru copii: Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt – povestite copiilor.

Ilustrată de Daniela Carmen Crosman, cartea face parte din colecția „Povestiri din Biblie pentru copii” și se adresează atât celor mici, cât și părinților care doresc să descopere împreună cu copiii lumina marilor sărbători.

Preasfințitul Părinte Macarie a mai publicat la editura eparhială și cărți pentru copii în care explică Intrarea Domnului în Ierusalim, Sfintele Pătimiri și Răstignirea Domnului, precum și Învierea Domnului.

Limbajul este accesibil, cald și plin de sensibilitate, astfel încât copiii să se poată conecta cu adevărat la înțelesurile spirituale ale acestor evenimente din istoria mântuirii omului.

„Dragii mei copilași, Duhul Sfânt nu a venit doar atunci, ci vine și astăzi, aici, în Biserică, și în tot locul. La Botez, la Mirungere și apoi neîncetat în toate Sfintele Taine, fiecare dintre noi primește darul Duhului Sfânt. Aici, în Biserică, la fiecare Sfântă Liturghie, Duhul Sfânt ne sfințește și ne luminează”, scrie autorul în carte.

„Să știți, dragii mei, că Împărăția lui Dumnezeu nu este doar departe, sus, în cer. Ea începe chiar de aici, de pe pământ, în Sfânta Biserică. Aici, unde participăm cu mult drag la Sfânta Liturghie, aici, unde ne rugăm împreună, aici, unde cântăm și spunem Tatăl nostru, aici, unde inimile noastre se luminează… Aici, iată, este Împărăția lui Dumnezeu!”

Familiile, școlile parohiale și oricine își dorește să facă un dar frumos pentru un copil pot comanda cartea aici.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord