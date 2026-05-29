Absolvenții Catedrei Militare a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au depus jurământul în prezența PS Antonie

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a participat joi, la invitația Catedrei Militare a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), la ceremonia depunerii Jurământului Militar de către absolvenți.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta universității și a reunit conducerea instituției academice, reprezentanți ai Catedrei Militare, cadre militare, studenți, părinți și invitați.

Preasfințitul Părinte Antonie i-a felicitat tinerii care au depus jurământul, subliniind importanța acestui moment în formarea lor ca oameni ai datoriei, ai responsabilității și ai slujirii aproapelui și neamului.

Preasfinția Sa a apreciat buna colaborare dintre Catedra Militară USARB și Episcopia de Bălți.

Părintele Episcop Antonie a rostit și o rugăciune de binecuvântare care se citește la finalul studiilor militare, cerând ajutorul lui Dumnezeu pentru tinerii absolvenți și pentru cadrele didactice și militare.

Au mai susținut alocuțiuni col. (r) Ghenadie Nitrean, șeful Catedrei Militare USARB, Natalia Gașițoi, rectorul universității, col. Veaceslav Balan, Comandantul Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova”, și Boris Marcoci, participant la războiul de la Nistru din 1992 și fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a fost fondată în 1945. Instituția are un parteneriat cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu scopul de a forma specialiști pentru această structură.

