Patriarhul Daniel, colindătorii și publicul le-au dăruit speranță copiilor Ioan și Teodor la concertul caritabil ASTO

Trei coruri au dăruit bucurie publicului miercuri seară, la concertul caritabil de colinde „După datini colindăm”, organizat anual de Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO). La rândul lor, membrii publicului au dăruit speranță donând pentru terapia genetică a copiilor Ioan și Teodor, doi frați care pot fi salvați prin administrarea câte unei doze unice dintr-un tratament foarte costisitor.

S-au strâns în total 85.000 lei, cea mai consistentă contribuție – de 10.000 lei – venind din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel.

Anunțul despre donația Patriarhului României a fost făcut de delegatul Preafericirii Sale la eveniment, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Patriarhul Daniel a făcut cea mai consistentă donație

„Sunt aici și pentru a aduce un cuvânt de binecuvântare și de mângâiere din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preafericirea Sa trimite acestei familii un ajutor care constă în suma de 10.000 de lei și care poate constitui și pentru noi un îndemn”, a spus ierarhul.

„Fiecare dintre noi poate oferi pentru ca, în parte, suferința acestei familii să fie mai ușor de purtat. Așadar, în această seară, unim bucuria cu nădejdea”, a subliniat părintele episcop vicar.

Ierarhul a vorbit despre părinții lui Ioan și Teodor – tatăl, Cristinel Rusu, doctor în teologie, și mama, Valentina Rusu, medic, și i-a felicitat pe studenții teologi pentru concertul caritabil de Crăciun devenit deja tradiție – anul acesta, la a 15-a ediție.

Un concert devenit tradiție

„Sunt 15 ani de când studenții din Facultatea de Teologie, cu foarte mulți prieteni din diferite alte școli înalte din București să străduiesc să împlinească cuvintele Mântuitorului”, a mai spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Sfântul Ioan Gură de Aur în acest sens spune că Mântuitorul suferă cu cei care suferă până la sfârșitul veacurilor. Suntem aici nu doar pentru a asculta colinde, este această tradiție de acum și dorință a studenților, dar și a celor care participă la astfel de concerte, să-i ajute pe cei care au nevoie de ajutorul nostru – în acest caz, doi copii, daruri ale lui Dumnezeu.”

Ce artiști au urcat pe scenă

Evenimentul a fost prezentat de Liana Stanciu, vedeta Magic FM, care a prezentat familia beneficiară a donațiilor strânse la concert și a introdus în scenă coruri care au încântat auditoriul.

Au cântat: Corul de copii „Cor cu Dor” dirijat de Teodora Maria Jaworski; Corul Bărbătesc „Cantus Domini”, dirijat de Arhid. Ștefan Constantin Răzvan, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din București, și invitații; și Grupul psaltic Tronos, condus de Arhid. Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, și invitata lor, interpreta Ana Nuță.

Repertoriile au fost foarte diverse și au antrenat sala, care a cântat și a bătut din palme în ritmul cântecelor de pe scenă.

Recitalurile de colinde au alternat cu prezentarea de fragmente din reportajul realizat de Raluca Mihalache de la Trinitas TV despre familia Rusu și cei doi copii, Ioan și Teodor, afectați de o boală genetică rară.

Distincție pentru activitatea ASTO

Programul a inclus și o scurtă ceremonie în care Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul i-a înmânat lui Adrian Bratu, președintele Asociației Studenților Teologi Ortodocși, Diploma omagială a anului 2024 în Patriarhia Română – an dedicat pastorației și îngrijirii bolnavilor.

Distincția a fost acordată la împlinirea a 15 ani de activitate ASTO.

„Prin implicarea voluntarilor Asociației Studenților Teologi Ortodocși, dar îndeosebi prin participarea dumneavoastră numeroasă, dobândesc încredințare că vom reuși să reaprindem candela speranței în viața celor doi copilași, Ioan și Teodor”, a spus Adrian Bratu.

El le-a mulțumit artiștilor implicați, voluntarilor asociației, precum și unor preoți și credincioși din Arhiepiscopia Bucureștilor și lucrători din administrația eparhială care au făcut posibil evenimentul.

O doamnă care a dorit să-și păstreze anonimatul a oferit familiei Rusu, părinții lui Ioan și Teodor, o icoană în dar, care să vegheze parcursul celor doi copii spre clinica din Statele Unite ale Americii sau spre primirea tratamentului la noi în țară, după costisitorul proces de producere a acestuia.

Recunoștință și chemare la solidaritate

Cristian Rusu, tatăl lui Ioan și Teodor, a mulțumit în numele întregii familii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru sprijinul financiar personal pe care l-a acordat, afirmând că a simțit părinteasca purtare de grijă a Patriarhului României dintotdeauna și în special după ce a început campania de strângere de fonduri pentru Ioan și Teodor.

El a mai mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul, ASTO, artiștilor implicați și tuturor participanților la concert și donatorilor.

„Vă invităm să faceți parte din povestea noastră și să deveniți prietenii lui Ioan și Teodor”, a încheiat Cristinel Rusu, urându-le tuturor răsplată de sus și sărbători cu pace.

Evenimentul a fost transmis în direct de Trinitas TV, inclusiv pe Facebook și Youtube:

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Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene