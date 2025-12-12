Galerie foto: Alături de Ioan și Teodor, doi frați care suferă de o boală rară

Ioan (14 ani) și Teodor (3 ani) sunt doi frați care suferă de o boală rară, care avansează rapid. Speranța vine din faptul că pentru ambii frați există tratament, iar pentru Teodor, recuperarea ar putea fi completă.

Ioan și Teodor ar putea fi tratați dacă reușesc să strângă 2 milioane de dolari, sumă necesară pentru fabricarea efectivă a tratamentului de către o companie de biotehnologie din SUA.

În sprijinul lor, vin și tinerii din Asociația Studenților Teologi Ortodocși, care organizează un concert caritabil marți, 16 decembrie, la Palatul Patriarhiei.

Puteți citi povestea lor aici.

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