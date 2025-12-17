Galerie foto: Concertul tradițional de colinde „După datini colindăm” organizat de ASTO (2025)

Asociația Studenților Teologi Ortodocși (ASTO) a organizat miercuri, 17 decembrie, concertul tradițional de colinde „După datini colindăm”.
Anul acesta, studenții susțin cauza lui Ioan și Teodor, doi frați cu o afecțiune rară, dar cu șanse mari de vindecare.
Puteți vedea mai multe imagini de la concert pe Facebook.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene

Știri recente