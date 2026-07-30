În urmă cu 101 ani, Patriarhia Ecumenică emitea tomosul de recunoaștere a Patriarhiei Române

În data de 30 iulie 1925, Patriarhia Ecumenică a emis tomosul sinodal prin care a recunoscut înființarea Patriarhiei Române, confirmând hotărârea adoptată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 4 februarie în același an.

În conformitate cu prevederile canonice, hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost comunicată Bisericilor Ortodoxe surori printr-o scrisoare irenică trimisă în data de 12 martie 1925.

Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

Documentul prezenta un scurt istoric al Bisericii Ortodoxe Române, de la întemeierea primelor formațiuni statale românești până la ridicarea sa la rang de Patriarhie, subliniind că poporul român se numără printre primele popoare care au primit creștinismul.

Scrisoarea era semnată de Patriarhul Miron Cristea, cu titulatura de „Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”, și argumenta necesitatea ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang patriarhal.

„Capul ierarhic al Bisericii Ortodoxe Române, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, are sub autoritatea sa morală, ca prezident, cinci mitropolii (…). În această situație el nu mai poate fi decât ceea ce reclamă importanța excepțională a faptului acestuia și istoria celorlalte Biserici Ortodoxe cu organizațiuni naționale: Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române”, se arată în scrisoarea irenică.

Răspunsul Patriarhiei Ecumenice

Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea a primit cu bucurie vestea înființării Patriarhiei Române, adresându-i Preafericitului Părinte Miron Cristea o scrisoare în care îl saluta cu titulatura de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Tomosul sinodal de recunoaștere a Patriarhiei Române a fost adus la București și prezentat la Catedrala Patriarhală în 27 septembrie 1925 de o delegație formată din mitropoliții Ioachim al Calcedonului și Ghermanos al Sardeonului, însoțiți de Marele Dragoman al Patriarhiei Ecumenice, Spiru Constantinidis.

Totodată, Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea a trimis o scrisoare enciclică tuturor Bisericilor Ortodoxe autocefale, prin care anunța recunoașterea Patriarhiei Române.

Întronizarea Mitropolitului Primat Miron Cristea ca primul Patriarh al României a avut loc în data de 1 noiembrie 1925, în Catedrala Patriarhală din București.

Centenarul Patriarhiei Române

Recunoașterea Patriarhiei Române de către Patriarhia Ecumenică a constituit una dintre etapele istorice comemorate în Anul Centenar al Patriarhiei Române, în 2025.

Anul aniversar a început în 4 februarie, marcând 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie. Cu această ocazie, Patriarhul Daniel și membrii Sfântului Sinod au proclamat canonizarea a 16 sfinți români, care au fost ulterior proclamați local în eparhiile care au propus canonizarea lor.

Alte evenimente majore din anul centenar au inclus sfințirea Sfântului Mir în aprilie, sărbătorirea a 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, un simpozion teologic internațional la București dedicat centenarului și celei de-a 1700-a aniversări a Primului Sinod Ecumenic de la Niceea și sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale în 26 octombrie de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Patriarhul Daniel, împreună cu membrii Sfântului Sinod.

Lucrare aniversară

În contextul Anului Centenar al Patriarhiei Române, Editura Basilica a Patriarhiei Române a publicat în 2025 lucrarea în două volume „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, coordonată de părintele profesor George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod.

În Cuvântul înainte, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel apreciază inițiativa realizării volumului academic, care reunește studii de specialitate și documentele oficiale referitoare la autocefalia Bisericii Ortodoxe Române și la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie.

Primul volum cuprinde studii dogmatice, canonice și istorice dedicate celor două momente definitorii din istoria Bisericii Ortodoxe Române, iar al doilea publică documentele oficiale privind autocefalia și înființarea Patriarhiei, atât în limbile originale, cât și în traducere românească.

Lucrarea a fost prezentată în luna noiembrie 2025 la Palatul Patriarhiei și în luna ianuarie 2026 la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

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Foto credit: Basilica.ro