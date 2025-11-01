Un secol de patriarhat românesc: 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea

Sâmbătă se împlinește un secol de la întronizarea primului Patriarh al României, Miron Cristea, moment de referință în istoria Bisericii Ortodoxe Române și a vieții spirituale a poporului român.

Evenimentul din 1 noiembrie 1925 a consfințit ridicarea Bisericii noastre la rangul de Patriarhie, recunoscându-se astfel maturitatea sa eclesială și rolul său în unitatea neamului.

Înființarea Patriarhiei Române a avut loc în data de 4 februarie 1925, fiind legiferată prin decret regal în 23 februarie și recunoscută de Patriarhia Ecumenică în luna iulie a aceluiași an.

Necesitatea înființării Patriarhiei Române a fost expresia unirii provinciilor românești din anul 1918, hotărâtă la Alba Iulia, Adunare Națională la care a participat și Miron Cristea în calitate de Episcop al Caransebeșului.

Solemnitatea întronizării

Întronizarea primului patriarh al României a avut loc la Palatul Regal și la Catedrala Patriarhală din București, în prezența Regelui Ferdinand I, a Reginei Maria, a membrilor Sfântului Sinod și a numeroși credincioși.

Cârja patriarhală i-a fost înmânată Patriarhului Miron Cristea de Regele Ferdinand, după ce Ministrul Cultelor, Alexandru Lapedatu, a citit actul de investire.

După acest moment solemn, Patriarhul Miron Cristea și cei care îl însoțeau au mers pe jos până la Patriarhie, unde urma să continue ceremonia de întronizare.

Acolo au rostit alocuțiuni Mitropolitul Pimen al Moldovei în numele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și reprezentanții Bisericii Ortodoxe surori.

Ziua a continuat cu un dejun organizat de Ministerul Cultelor la Camera Deputaților, un concert de muzică la Ateneu, organizat în cinstea patriarhului de Societatea corală „Carmen” și un dineu la Palatul Regal.

Patriarhul Miron Cristea

Originar din Toplița, Harghita (născut în 18 iulie 1868), Patriarhul Miron Cristea a fost Episcop al Caransebeșului timp de 20 de ani. Apoi, din 1920 a fost mitropolit primat până în anul 1925, iar în perioada 1925-1939 Patriarh al României.

La scurt timp după învestirea sa, Patriarhul Miron a depus eforturi foarte mari în direcţia ridicării Catedralei Mântuirii Neamului, ideal împlinit la aproape un secol distanță.

Primul patriarh al României a susținut intensificarea învățământului religios în școlile secundare, a reînființat seminarii și a pus bazele altora noi.

Patriarhul Miron Cristea a fost și membru al Academiei Române. Este autorul sintagmei „luceafărul poeziei românești”, referitoare la Mihai Eminescu, metaforă pe care a folosit-o în 1895, în lucrarea de doctorat de la Budapesta.

A trecut la Domnul în data de 6 martie 1939, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

Pentru a marca împlinirea a 100 de ani de la întronizarea Patriarhului Miron Cristea, sâmbătă, la ora 12:00 va fi oficiat un Te Deum la Catedrala Patriarhală din București.

Anul acesta se împlinesc 140 de ani de când Bisericii Ortodoxe Române i-a fost recunoscut statutul de Biserică Autocefală și 100 de ani de când a fost ridicată la rangul de Patriarhie.

Sursă foto: Ziarul Lumina