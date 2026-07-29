Ziua Imnului Național al României: În București s-au desfășurat ceremonii religioase și militare

Ziua Imnului Național al României a fost marcată miercuri în Capitală prin ceremonii religioase și militare desfășurate la sediul Ministerului Apărării Naționale și în Piața Tricolorului.

În Piața Tricolorului, din fața Palatului Cercului Militar Național, ceremonia a debutat cu o slujbă religioasă. Reprezentantul Patriarhiei Române la eveniment a fost părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic al Patriarhiei Române.

În cadrul ceremoniei, preotul militar Cristian Niculescu, de la Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a rostit o rugăciune de mulțumire.

Programul a inclus prezentarea semnificației versurilor Imnului Național, precum și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Repere care definesc românii ca națiune

La sediul Ministerului Apărării Naționale a avut loc o ceremonie la care a participat ministrul interimar al MApN, Radu Miruță. Cu acest prilej, Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale a interpretat, în ordine cronologică, toate imnurile pe care le-a avut România de-a lungul istoriei, iar militarii Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul” au defilat în cadrul manifestărilor.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul interimar Radu Miruță a transmis că „tricolorul, imnul și dragostea pentru România rămân repere care îi definesc pe români ca națiune”.

Cu ocazia Zilei Imnului Național al României au mai transmis mesaje oficiale Președintele României, Nicușor Dan, Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și președintele Senatului României, Mircea Abrudean.

Ceremonii dedicate Zilei Imnului Național al României au fost organizate, de asemenea, în garnizoanele din întreaga țară.

Ziua Imnului Național al României este marcată anual în 29 iulie, în baza Legii nr. 99/1998. Imnul național, „Deșteaptă-te, române!”, are versurile scrise de poetul Andrei Mureșanu, iar melodia este atribuită lui Anton Pann.

Foto credit: Facebook / Ministerul Apărării Naționale