Lansare de carte la Facultatea de Teologie din București: Nu ar trebui să lipsească din bibliotecile teologilor

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit luni seară lansarea lucrării „Un secol de slujire patriarhală în Biserica Ortodoxă Română”, în două volume.

Manifestarea a reunit profesori, studenți, masteranzi și doctoranzi teologi, dar și angajați ai Administrației patriarhale și eparhiale.

Evenimentul a fost deschis de pr. lect. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, care a subliniat importanța lucrării pentru teologi.

„Aș zice că aceste volume nu ar trebui să lipsească din bibliotecile profesorilor de teologie, studenților teologi, masteranzilor, doctoranzilor, pentru că ele conțin o sinteză a celor mai importante aspecte legate de istoria Bisericii Ortodoxe Române din perspectiva Autocefaliei și, cu precădere, a Patriarhatului”.

O lucrare dedicată Centenarului Patriarhiei Române

Părintele profesor George Grigoriță, coordonatorul lucrării, a prezentat componența celor două volume.

„Mă bucur că am ajuns aici, la lansarea acestor două volume care, împreună, alcătuiesc o lucrare dedicată Centenarului Patriarhiei Române. În primul volum am pus trei părți: o parte de studii dogmatice, o parte de studii canonice și o parte de studii istorice”.

„Cel de‑al doilea volum are, la fel, trei părți distincte. O primă parte este dedicată Ortodoxiei Românești, și aici avem toate documentele referitoare la autocefalia Bisericii Ortodoxe Române (…) dar și toate documentele referitoare la ridicarea în rang a Bisericii noastre la această demnitate maximă din Ortodoxie, aceea de Patriarhie”, a spus părintele profesor.

În a doua parte sunt cuprinse tomosurile de autonomie și de autocefalie emise de Biserici Autocefale. Cea de‑a treia parte a celui de‑al doilea volum prezintă modul în care legislația civilă a influențat viața Bisericii prin legi.

Facilitează cercetarea

În continuare, pr. prof. Sorin Șelaru a evidențiat respectul de care se bucură Biserica noastră în afara granițelor țării.

„Suntem cunoscuți, suntem respectați și suntem cinstiți după demnitatea noastră pe care Dumnezeu ne‑a dăruit‑o. De aceea, ar trebui să ne simțim ca un neam și ca un popor ortodox binecuvântat de Dumnezeu, iar volumele acestea nu fac decât să ne întărească această identitate a noastră ortodoxă și creștină românească pe care trebuie s‑o trăim”.

Pr. prof. Mihail Săsăujan a subliniat importanța demersului editorial pentru cercetarea istorică: „Sunt documente foarte importante adunate la un loc și asta facilitează, ușurează foarte mult munca de cercetare a istoricului – student, doctorand, profesor – la orice stagiu a ajuns acesta”.

La final, pr. Cosmin Pricop le-a înmânat celor implicați în editarea volumelor diplome și ordine din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Pr. prof. George Grigoriță a primit Ordinul „Credință și comuniune”.

Diploma omagială a anului 2025 cu medalie a fost oferită părintelui Alin‑George Stoica, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintelui Radu‑Victor Hagiu, inspector eparhial la Sectorul cultural și comunicații media al Arhiepiscopiei Bucureștilor; și lui Marius Nicolae Manolache, secretar de redacție la Departamentul „Carte de cult” al Patriarhiei Române.

