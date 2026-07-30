Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane: Cea mai nouă formă de exploatare, industria fraudelor online

Joi este marcată la nivel global Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai grave încălcări ale demnității umane și pentru a promova protejarea victimelor.

Traficul de persoane reprezintă o formă modernă de sclavie, prin care bărbați, femei și copii sunt recrutați, transportați sau exploatați prin constrângere, înșelăciune ori abuz de putere.

Exploatarea poate îmbrăca numeroase forme, de la muncă forțată și exploatare sexuală până la cerșetorie organizată, căsătorii forțate sau implicarea victimelor în activități infracționale.

Tema anului 2026

Tema propusă de Organizația Națiunilor Unite pentru anul 2026, „Trapped Behind the Scam” („Captivi în spatele înșelătoriei”), evidențiază fenomenul tot mai răspândit al traficului de persoane în scopul exploatării în scheme de fraude informatice.

Grupările de criminalitate organizată recrutează oameni prin anunțuri false de angajare, promițând locuri de muncă bine plătite în străinătate. Odată ajunse la destinație, victimele sunt private de libertate și constrânse să participe la escrocherii informatice de amploare.

ONU subliniază că acest fenomen este strâns legat de criminalitatea informatică, spălarea banilor și corupție și cere consolidarea cooperării internaționale pentru destructurarea acestor rețele.

Biserica și demnitatea umană

Pentru Biserică, fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu și are o valoare inestimabilă, care nu poate fi redusă la un obiect de comerț sau la o sursă de profit. De aceea, orice formă de exploatare a omului constituie o gravă ofensă adusă demnității umane și libertății dăruite de Dumnezeu.

În România, Biserica Ortodoxă Română s-a implicat constant în prevenirea și combaterea traficului de persoane prin activități de informare, educație și sprijin pentru persoanele vulnerabile, desfășurate în colaborare cu instituții ale statului și organizații specializate.

Prin parohii, eparhii și așezămintele sociale, Biserica promovează respectul pentru viață și demnitatea fiecărui om, contribuind la prevenirea fenomenelor care favorizează exploatarea.

Federația Filantropia a Patriarhiei Române desfășoară activități de formare a preoților pentru detectarea semnelor de traficare și de educare a elevilor din seminariile teologice despre acest pericol real.

Foto credit: Magnific / Jcomp