Se împlinesc 19 ani de la trecerea în veșnicie a Patriarhului Teoctist

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește în 30 iulie pe Patriarhul Teoctist Arăpașu, la 19 ani de la trecerea sa la Domnul.

Vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist a trecut la cele veșnice în 30 iulie 2007, după 21 de ani de păstorire ca Patriarh al României și 57 de ani de slujire arhierească.

Pe numele de mirean Teodor Arăpașu, s-a născut în 7 februarie 1915, în satul Tocileni din județul Botoșani, fiind al zecelea copil al familiei Dumitru și Marghioala Arăpașu.

A intrat de tânăr în viața monahală, mai întâi la Mănăstirea Vorona, apoi la Mănăstirea Neamț. În 6 august 1935 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Bistrița, primind numele Teoctist. Monahul Teoctist a urmat cursurile Seminarului Monahal de la Mănăstirea Cernica și ale Facultății de Teologie din București, pe care a absolvit-o în anul 1945.

Demnitatea de Patriarh

În 1946, a fost ridicat la rangul de arhimandrit. A slujit ca preot la Catedrala Mitropolitană din Iași, iar între anii 1946 și 1948 a fost mare eclesiarh și exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. În acea perioadă a urmat și cursurile Facultății de Litere și Filozofie din Iași, dorind să-și îmbogățească formația culturală.

În 1950 a fost ales Episcop vicar patriarhal, cu titulatura „Botoșăneanul”. Pe parcursul mandatului său, a deținut și rolul de secretar al Sfântului Sinod, a fost rector al Institutului Teologic Universitar din București între 1950 și 1954 și a coordonat diverse sectoare ale Administrației Patriarhale.

În anul 1962 a fost numit episcop al Aradului, unde a păstorit timp de 10 ani. În această perioadă, s-a implicat în susținerea vieții monahale și în restaurarea unor lăcașuri de cult, contribuind, totodată, la consolidarea învățământului teologic din eparhie.

În anul 1973 a fost ales în funcția de Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. După patru ani, în 1977, este ales în demnitatea de Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei.

Din iulie 1980 și până în ianuarie 1982 a îndeplinit și funcția de locțiitor de Mitropolit al Ardealului.

În 9 noiembrie 1986 a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar în 16 noiembrie a fost întronizat ca Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Ungrovlahiei și Patriarh al României.

Activitatea misionară

În timpul păstoririi sale au fost reînființate facultăți de teologie, a fost promovată reintroducerea orei de religie în școlile publice și a fost reorganizată asistența socială a Bisericii. Patriarhul Teoctist a sprijinit înființarea unor asociații creștin-ortodoxe, precum ASCOR și Liga Tineretului Creștin Ortodox Român.

Tot în timpul patriarhatului său au fost canonizați mai mulți sfinți români și au fost înființate noi eparhii pentru românii ortodocși din diaspora. De asemenea, Patriarhul Teoctist a reluat și ideea construirii Catedralei Mântuirii Neamului, proiect pe care l-a considerat necesar pentru memoria și unitatea spirituală a poporului român.

Vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist este înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a desemnat în februarie, că anul 2027 drept Anul comemorativ al Patriarhilor Justinian Marina și Teoctist Arăpașu în Patriarhia Română.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus, în anul 2022, despre Patriarhul Teoctist, la împlinirea a 15 ani de la trecerea la cele veşnice, că a păstorit „în vreme de opreliști comuniste, dar şi de libertate agitată”, într-un context misionar care a cerut „multă veghe şi jertfelnicie”.

Sursă foto: Patriarhia.ro