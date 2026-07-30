Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro.

Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România

Credincioșii din România se vor putea închina, pentru prima dată, mâinii drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care va fi adusă la Catedrala Episcopală din Alexandria în perioada 28 august – 2 septembrie.

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Ziua Imnului Național al României: În București s-au desfășurat ceremonii religioase și militare

Ziua Imnului Național al României a fost marcată miercuri în Capitală prin ceremonii religioase și militare desfășurate la sediul Ministerului Apărării Naționale și în Piața Tricolorului.

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Părinți și copii români din Marea Britanie au ales să petreacă șase zile în Munții Apuseni

Peste 50 de copii, părinți și voluntari din mai multe parohii ale Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord au participat la o tabără ortodoxă de vară organizată în Munții Apuseni.

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Mănăstirea Rohia a sărbătorit un secol de viață monahală: Manifestări religioase și culturale

Mănăstirea Rohia din județul Maramureș a marcat luni împlinirea a 100 de ani de viață monahală printr-o serie de manifestări religioase și culturale.

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Copii și tineri din România, Republica Moldova și diaspora s-au reunit într-o tabără organizată de o parohie nemțeană

Tabăra „Dăruind vei dobândi!” a reunit, în perioada 23-26 iulie, peste 300 de copii, tineri, preoți, profesori și voluntari din România, Republica Moldova și diaspora, la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Filioara, județul Neamț. Proiectul a avut ca temă „Prietenia care te salvează”.

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