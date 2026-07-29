Părinți și copii români din Marea Britanie au ales să petreacă șase zile în Munții Apuseni

Peste 50 de copii, părinți și voluntari din mai multe parohii ale Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord au participat la o tabără ortodoxă de vară organizată în Munții Apuseni.

Tabăra a fost organizată în perioada 18–24 iulie de Parohia românească „Sfântul Andrei Criteanul și Sfinții Doctori fără de Arginți Cosma și Damian” din Ledbury, Marea Britanie. Pe parcursul celor șase zile, participanții au îmbinat rugăciunea, cateheza și activitățile recreative, trăind o experiență de comuniune și prietenie creștină în mijlocul naturii.

Programul a debutat cu participarea la Sfânta Liturghie, urmată de activități de cunoaștere și de un program zilnic construit în jurul formării duhovnicești, educative și recreative.

Copiii și tinerii au participat la cateheze interactive dedicate prorocilor, vieții liturgice și învățăturii Bisericii, studii biblice și sesiuni de întrebări și răspunsuri pe teme duhovnicești. De asemenea, au luat parte la ateliere de cântări bisericești, pricesne și chitară, precum și la seri de film cu tematică religioasă.

Cunoașterea istoriei și identității românești

O componentă importantă a taberei a fost dedicată cunoașterii istoriei și identității românești. Participanții au aflat mai multe despre Gelu Românul și alți voievozi români, precum și despre prima unire a Țării Românești, Moldovei și Transilvaniei realizată de Mihai Viteazul în anul 1600.

Un moment aparte l-a constituit atelierul de pregătire a prescurilor, organizat cu sprijinul credincioaselor din parohie. Copiii au învățat cum se pregătesc prescurile folosite la Sfânta Liturghie și au descoperit semnificația acestora în cultul ortodox.

Programul a inclus și mai multe pelerinaje și vizite. Participanții au vizitat Mănăstirea Băișoara, au participat la Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Alexandru” din Cluj-Napoca, au explorat Salina Turda și au urcat până la Cetatea Lita din județul Cluj, unde au aflat mai multe despre istoria locului și au cântat pricesne și cântece tradiționale românești.

O experiență de creștere duhovnicească

Activitățile recreative au cuprins drumeții, picnicuri, jocuri de echipă, escaladă, tiroliană și alte activități desfășurate în aer liber. De asemenea a fost organizat un foc de tabără, unde participanții au cântat împreună cântece religioase, istorice și patriotice și au purtat discuții despre credință și valorile poporului român.

„Prima ediție a Taberei Ortodoxe de Vară din Munții Apuseni s-a dovedit a fi o experiență de profundă bucurie, comuniune și creștere duhovnicească. Participanții s-au întors acasă îmbogățiți sufletește, cu noi prietenii și cu dorința de a rămâne mai aproape de Dumnezeu, de Biserică și unii de alții”, au transmis organizatorii.

Parohia românească din Ledbury a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie pentru binecuvântarea acordată organizării taberei, precum și tuturor voluntarilor, părinților și celor care au contribuit la buna desfășurare a programului.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord