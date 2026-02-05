Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a oficiat joi seară ultima slujbă de Parastas pentru cele 16 sfinte femei românce. „Sfințenia este accesibilă creștinului care o dorește și o caută în orice timp”, a subliniat episcopul vicar patriarhal.

Parastasul a fost oficiat la Catedrala Patriarhală, fiind precedat de slujba Vecerniei Mari. Preasfințitul Părinte Varlaam a arătat că anul 2026, dedicat pastorației familiei creștine și sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), aduce în sinaxarul Bisericii Ortodoxe Române un nou și important moment de împlinire duhovnicească.

„Aceste 16 sfinte femei românce s-au ostenit fiecare într-un mod propriu să dobândească mântuirea și unirea cu Dumnezeu, scopul suprem al vieții omului”, a evidențiat Preasfinția Sa.

Diversitatea sfintelor

Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a subliniat diversitatea acestor vieți sfinte: „Din punct de vedere al stării sociale, avem o diversitate impresionantă, de la femei simple la soții de domnitor”.

Preasfinția Sa a prezentat cronologic viețile sfintelor femei românce, care acoperă o perioadă de mai bine de cinci secole; de la Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș, născută în secolul al 15-lea, până la Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, trecută la Domnul în anul 2014.

„Trebuie să ne întărim în credință, să ne umplem de râvna pe care ele au arătat-o atât de lucrătoare, să ne întraripăm și noi cu Dumnezeiescul dor care le-a trecut pe ele de la viața pământească la cea cerească”, a subliniat episcopul vicar patriarhal.

Cultivarea sfințeniei în familie

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a arătat că proclamarea canonizării generale a celor 16 sfinte femei românce reprezintă „o cateheză menită să transmită, cu toată forța exemplului, învățătura Bisericii noastre despre familie și cultivarea sfințeniei în familie, capabile să rodească sfinți”.

„Să reflectăm cât de importantă a fost familia în viața lor și în formarea lor duhovnicească”, a îndemnat Preasfinția Sa.

Proclamarea generală a canonizării celor 16 sfinte femei românce va avea loc vineri la Catedrala Patriarhală, după săvârșirea Sfintei Liturghii.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu