Mitropolitul de Veria a vorbit la hramul Mănăstirii Pantocrator despre dragostea sfinților pentru Hristos

„Nu este întâmplătoare prezența Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la această sărbătoare a Sfintelor Femei Mironosițe”, a spus Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania duminică, la hramul Mănăstirii Pantocrator din județul Teleorman.

Atât femeile mironosițe, cât și Sf. M. Mc. Gheorghe, L-au urmat pe Mântuitorul Iisus Hristos cu orice preț, până la Cruce, a explicat părintele mitropolit în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Liturghiei de hram.

„Și ce i-a făcut să îndure atâta osteneală și trudă?”, s-a întrebat ierarhul. „Era dragostea lor pentru Hristos, dragostea care alungă frica atât din inimile femeilor mironosițe, cât și din inima Sfântului Gheorghe.”

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe nu a ezitat să înfrunte răutatea și cruzimea păgânilor, nici chinurile la care a fost supus și a adus lui Hristos, în locul mirurilor de mare preț oferite de mironosițe, propriul său sânge, cel mai scump dar al muceniciei sale”, a mai spus ierarhul grec.

„Viața amândurora, atât a Sfintei Maria Magdalena, cât și a Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, este plină de dragoste pentru Hristos, o dragoste adevărată și curată, care îl face pe om să se unească cu El, să uite de sine și să nu mai țină seama de nimic, numai pentru a fi împreună cu Hristos, pentru a-L asculta și a-I împlini voia, pentru a se bucura de comuniunea cu El și a se îndulci cu numele Lui.”

Amplu program liturgic și cultural

Mănăstirea Pantocrator și-a serbat hramul în Duminica Mironosițelor, evenimentul care a făcut parte dintr-un program mai amplu de manifestări liturgice și culturale. Programul a inclus aducerea în pelerinaj a capului Sfântului Gheorghe din patrimoniul mănăstirii athonite Xenofont.

Mitropolitul Pantelimon de Veria, Naousa și Kampania a mulțumit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Teleormanului și Alexandriei, și Arhimandritului Sebastian Serdaru, starețul mănăstirii, pentru prilejul oferit de a lua parte la sărbătoare.

PS Galaction despre Soborul Sf. Femei Românce

La finalul slujbei, Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului a amintit că, începând din acest an, în Duminica Femeilor Mironosițe, Biserica Ortodoxă Română serbează și Soborul Sfintelor Femei Românce.

„Trebuie să reținem că și Sfintele Mironosițe, cel puțin cele cunoscute cu numele, și Sfintele Femei Românce, cunoscute de asemenea cu numele, au fiecare ziua sa de prăznuire. Astăzi însă se face cinstirea lor, a celor pe care le cunoaștem cu numele, dar mai ales a celor pe care nu le cunoaștem cu numele și cu faptele vieții lor”, a spus chiriarhul locului.

Recunoștință pentru evlavia pelerinilor

Starețul Alexie al Mănăstirii Xenofont a vorbit despre minunile la care a fost martor pe parcursul pelerinajului făcut în România cu capul Sfântului Gheorghe.

„Prima mare minune este această Sfântă Mănăstire care a fost construită cu multă iubire și evlavie”, a spus starețul athonit. „A doua minune pe care o trăim în aceste zile sunteți voi, creștinii ortodocși.”

Arhim. Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, le-a mulțumit pelerinilor pentru prezență și evlavie.

„Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ajutat pe toți să trăim această sărbătoare ca pe un Paște măret, ca pe o sărbătoare, într-adevăr, a sufletului și a duhului nostru”, a spus părintele vicar administrativ eparhial.

Părintele arhimandrit a precizat că numărul pelerinilor la hramul din acest an a întrecut așteptările organizatorilor.

Pelerinajul cu capul Sf. Gheorghe în România se încheie marți, 28 aprilie 2026.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene