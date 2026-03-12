Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe va ajunge la Mănăstirea Pantocrator: Programul evenimentelor

Capul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință, va fi adus la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman în perioada 22-28 aprilie 2026.

Cinstitul odor va ajunge pentru prima dată în România, adus de o delegație de la Mănăstirea Xenofont din Sfântul Munte Athos.

Pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator, devenit deja o tradiție de 11 ani, va avea loc cu prilejul hramului din Duminica Mironosițelor.

Așezământul monahal va fi deschis în permanență pentru a permite accesul tuturor pelerinilor pentru a se închina la sfintele moaște.

Programul evenimentelor

Miercuri, 22 aprilie

08:30 – Sfințirea şi inaugurarea Bibliotecii „Magdala” a Mănăstirii Pantocrator, deschiderea oficială a Simpozionului Național cu tema: „Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena, modelul de slujire al femeii creștine”, în biblioteca Mănăstirii Pantocrator;

09:10 – Cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, în cadrul Simpozionului;

11:00 – Sosirea delegației ce va aduce în România racla cu Cinstitul Cap al Sfântului Mare Mucenic Gheorghe la Aeroportul Internațional Otopeni;

14:30 – 14:45 – Întâmpinarea la Mănăstirea Pantocrator a delegației condusă de Arhim. Alexios, starețul mănăstirii;

14:45 – 15:00 – Slujbă la altarul de vară al Mănăstirii Pantocrator;

15:15 – Cuvântul de întâmpinare al Preasfințitului Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, şi mesajul Preacuviosului Părinte Arhimandrit Alexios, starețul mănăstirii athonite;

15:30 – Procesiune cu sfintele moaște de la altarul de vară la biserica cea mare a mănăstirii;

15:30 – Așezarea sfintelor moaște în biserica cea mare spre închinare;

21:00 – 02:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, oficiată de Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei şi Islandei;

Joi, 23 aprilie

08:00 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;

09:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

18:00 – Slujba Vecerniei şi Utrenia;

Vineri, 24 aprilie

07:30 – Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena;

08:00 – Sfânta Liturghie arhierească;

10:15 – Conferința pastoral-misionară de primăvară – Centrul Multifuncțional din Alexandria;

21:00 – Taina Sfântului Maslu și Paraclisul;

00:00 – Sfânta Liturghie arhierească oficiată de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei;

Sâmbătă, 25 aprilie

08:30 – Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe;

09:00 – Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de preoți sub protia părintelui Arhimandrit Serafim Baciu, Vicar Administrativ Eparhial;

17:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Sfintelor Mironosițe;

Duminică, 26 aprilie

08:30 – Acatistul Sfintelor Femei Mironosițe;

09:15 – Sfânta Liturghie arhierească la altarul de vară, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Pantelimon, Mitropolit de Veria, Naousa și Kampania;

18:00 – Vecernia Mare în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena;

Luni, 27 aprilie

08:00 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena;

08:30 – Sfânta Liturghie arhierească la altarul de vară al mănăstirii;

18:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Sfintei Maria Magdalena;

Marți, 28 aprilie

08:00 – Acatistul Sfintei Maria Magdalena și Sfânta Liturghie arhierească;

18:00 – Slujbă de priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Îndrumătoarea”;

00:00 – Închiderea pelerinajului;

Foto credit: Facebook / Mănăstirea Pantocrator