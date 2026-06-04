Episcopia Hușilor a pregătit un eveniment aniversar dedicat copiilor, la care sunt așteptați peste 2.000 de participanți

Episcopia Hușilor a pregătit un eveniment dedicat copiilor, la care sunt așteptați peste 2.000 de participanți din mediile defavorizate ale eparhiei.

Programul eparhial „Bun venit, copilărie!” va avea loc sâmbătă, între orele 11:00-16:00, în curtea Catedralei Episcopale din Huși.

Copiii vor fi însoțiți la activități de preoții parohi din comunitățile din care provin și de voluntarii eparhiei.

Cei mici vor avea parte de o gamă variată de activități, precum ateliere tradiționale, ateliere de lucru (pictură, muzică, șah), de joc (tobogane, baloane, carusel), întâlniri cu personaje din desenele animate, face-painting și multe alte surprize.

Ediția din acest an este intitulată „Credință și tradiție prin ochii copiilor” și fusese programată pentru data de 30 mai, însă a fost amânată din cauza condițiilor meteo.

Foto credit: Episcopia Hușilor