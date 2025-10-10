Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae, în pelerinaj la patru parohii românești din Germania

Racla care conține mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae va fi dusă spre închinare, la finalul săptămânii, în patru parohii românești din Germania: Frankfurt pe Main, Dortmund, Munster și Wiersenș.

Pelerinajul va începe vineri la Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon” din Munster. Acolo, va fi săvârșită Taina Sfântului Maslu, iar sâmbătă va fi oficiată Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou” din Dortmund.

Racla cu mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae este însoțită, în Germania, de către părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul bisericii „Sfântul Gheorghe Nou” din Capitală.

„Și iată-ne acum pentru trei zile în Germania, începând de vineri când va fi primirea oficială a Sfântului Odor, până duminică seara. Vom avea un program liturgic adecvat acestei vizite misionare pe care Sfântul Ierarh Nicolae, prin cinstitele sale moaște, prin această mână dreaptă, care s-a aflat în Biserica Sfântului Gheorghe Nou, va vizita și va binecuvânta pe credincioșii românii din această zonă a Germaniei”, a spus preotul pentru Trinitas TV.

De la Mihai Viteazul în Germania

Pelerinajul german al Sfântului Nicolae se va încheia duminică seară.

Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae a mai fost în Germania, acum patru ani, la parohiile românești „Sfinții Martiri Brâncoveni” și „Sfântul Ansgar” din Hamburg-Harburg.

Acum doi ani, mâna Sfântului Ierarh Nicolae a fost în pelerinaj la Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Würzburg, Germania.

Mâna dreaptă a Sfântului Nicolae se află în România de la începutul secolului al XVII-lea, fiind donată Bisericii „Sfântul Gheorghe Nou” din București în jurul anului 1600 de către Mihai Viteazul.

Foto credit: Arhiva Biserica Sfantul Gheorghe Nou, Bucuresti