Manifestări comemorative la Curtea de Argeș, locul de odihnă al Reginei Maria, la 150 de ani de la naștere

La împlinirea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, au fost organizate miercuri manifestări comemorative la Curtea de Argeș, locul de odihnă al Majestății Sale.

Manifestările, organizate de Asociația Dacia Concept și Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, au reunit momente de rugăciune, cultură și artă dedicate „Reginei inimii neamului românesc și a României Mari”, așa cum este numită suverana care a marcat istoria poporului român.

Evenimentul a debutat la Catedrala Arhiepiscopală ctitorită de Sfântul Neagoe Basarab, unde a fost oficiată slujba Parastasului Reginei Maria de către un sobor de preoți și diaconi. La finalul momentului de rugăciune, membrii Asociației de Reconstituiri Istorice „Ferdinand I” au depus coroane de flori la mormântul Reginei.

Dragoste față de neam

Conferința dedicată vieții și moștenirii Reginei Maria a fost susținută de Mihail Ion Gorgoi, directorul Muzeului Național Bran, Cornel Popescu, managerul Muzeului Județean Argeș, și Anemona Tudor, referent de specialitate.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, prezent la această conferință, a evocat personalitatea Reginei Maria, subliniind calitățile Majestății Sale și dragostea pe care a avut-o față de neamul românesc.

În continuare, în Palatul Episcopal, participanții au urmărit spectacolul „1919 – Misiune Regală”, realizat și interpretat de Liana Ceterchi, care a readus în prim-plan figura puternică și curajul Reginei în anii de după Marele Război.

Programul a inclus și momente muzicale precum: recitalul „Freamăt de coarde”, susținut de Cvartetul Mood al Operei Naționale din Cluj, coordonat de Vlad Baciu, dar și momentul poetic și muzical „Coloană din cuvinte și cântec”, interpretat de Florin Sâmpelean (bas) și Lucian Dușa (pian), artiști ai aceleiași instituții.

De asemenea, participanții au putut admira o expoziție de tablouri și fotografii din colecția Muzeului Național Bran, dedicată vieții, operei și moștenirii culturale a Reginei Maria.

Evenimente comemorative

Aniversarea a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria este marcată printr-o serie de manifestări culturale și comemorative organizate în întreaga țară și în străinătate.

La București, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” organizează, vineri simpozionul omagial „Maria, o regină în slujba țării și armatei ei”, desfășurat la Palatul Cercului Militar Național, cu participarea Alteței Sale Regale Principele Radu și a academicianului Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, potrivit unui comunicat de presă.

În paralel, la Brașov este vernisată expoziția „Regina Maria – ambasador al istoriei și artei populare românești”, care aduce în prim-plan fotografii de epocă, obiecte personale, documente și creații artistice inspirate de personalitatea suveranei.

Programul omagial dedicat Reginei Maria a inclus o serie de evenimente comemorative în Marea Britanie, țara sa natală, unde personalitatea sa este evocată ca simbol al legăturii istorice și culturale dintre România și Regatul Unit.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului