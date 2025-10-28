O expoziție de fotografii dedicate Reginei Maria va fi deschisă la Brașov, pentru a marca 150 de ani de la nașterea suveranei

Brașovenii și turiștii care ajung miercuri în Piața Sfatului vor putea vizita o expoziție în aer liber dedicată împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, informează Agepres.

Evenimentul este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov și aduce în prim-plan imaginea suveranei care a știut, mai bine decât oricine, să transforme eleganța și curajul în instrumente de comunicare și influență.

Sub titlul „Regina Maria, ambasador irezistibil al României Mari”, expoziția reunește fotografii istorice din colecțiile Arhivelor Naționale ale României, Bibliotecii Congresului SUA, Muzeului Național Peleș și din arhive private. Imaginile surprind în special activitatea internațională a reginei după 1918 – perioada în care Maria a devenit vocea și chipul României Mari în lume.

Potrivit organizatorilor, expoziția ilustrează modul în care Regina Maria a intuit importanța comunicării publice și a brandingului personal, cu mult înainte ca aceste concepte să devină parte din limbajul modern al liderilor de stat.

Brand istoric

„Regina Maria a fost un subiect inepuizabil pentru presă. A știut să folosească interesul și chiar criticile jurnaliștilor, fiind mereu însoțită de aparatul de fotografiat. Maria era o mare regină pentru o Românie mare și a înțeles perfect valoarea imaginii sale”, explică Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie Brașov.

El subliniază că Regina Maria a fost un adevărat „brand istoric”, construit printr-o viziune modernă asupra propriei identități: „A știut să-și pună în valoare trăsăturile, să transmită un mesaj coerent prin aparițiile sale publice și să mențină o campanie continuă de branding personal. Istoria i-a recunoscut un stil – vestimentar, artistic și de viață – care i-au asigurat recunoașterea internațională încă din timpul vieții.”

Expoziția din Piața Sfatului face parte dintr-o serie mai amplă de evenimente dedicate Reginei Maria. Pe 15 octombrie, la Viena, a fost vernisată, cu sprijinul Institutului Cultural Român și al Ambasadei României în Austria, expoziția „Regina Maria – Ambasador irezistibil al istoriei și artei populare românești”, care omagiază contribuția esențială a suveranei la formarea României moderne.

Foto credit: Radio Renașterea

