Programul aniversar dedicat Reginei Maria se încheie în Marea Britanie, la locul nașterii sale

Institutul Cultural Român de la Londra încheie joi programul aniversar dedicat împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, printr-o serie de evenimente speciale organizate în localitatea Ashford, la Eastwell Manor, locul unde s-a născut suverana, în anul 1875.

Potrivit unui comunicat transmis de Agerpres, manifestarea va debuta la ora locală 18:00 cu deschiderea unei expoziții fotodocumentare dedicate vieții și operei Reginei Maria, realizată de Muzeul Național Peleș și Muzeul Național de Istorie a României.

Evenimentul va include o conferință susținută de jurnalista Tessa Dunlop, ce va fi precedată de intervenții introductive susținute de primarul orașului Ashford, Lyn Suddards, de ambasadorul României în Regatul Unit, Laura Popescu, și de directorul ICR Londra, Aura Woodward.

De la ora 19:00, în sala de cinema a complexului va fi proiectat documentarul „Maria, inima României”, o producție Chainsaw Film, avându-l ca producător executiv pe John Florescu, iar scenariul și regia semnate de Trevor Poots.

Manifestarea are loc cu sprijinul Asociației comunitare RO KENT CIC, iar unul dintre elevii Școlii românești „Sfântul Ștefan cel Mare” va citi fragmente din jurnalele Reginei Maria.

Foto credit: Radio Renașterea